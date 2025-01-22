"Всі міленіали дуріють від цієї прикормки": звідки взялася ця вірусна фраза та що вона означає
- Фраза "Всі міленіали дуріють від цієї прикормки" стала популярною в соцмережах, поширюючись у мемах та відео.
- Вона походить від ютуб-каналу про рибалку, де використовувалася у заголовках про риболовлю.
- У 2024 – 2025 роках фраза стала мемом, використовуючись для опису речей, які людям подобаються.
Останнім часом у соцмережах почала набирати популярності фраза "Всі міленіали дуріють від цієї прикормки". Вона активно поширюється у мемах, відео та коментарях на різних платформах.
24 Канал розкаже, звідки взялася ця фраза та що вона означає.
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Цю фразу вже давно використовував один з ютуб-каналів про рибалку. Він регулярно публікував відео із заголовками "Риба дуріє від цієї прикормки", "Короп дуріє від цієї прикормки" тощо.
Довідка. У риболовлі прикормка – це спеціальна суміш, яку використовують рибалки для залучення риби до місця ловлі. Прикормка зазвичай складається з харчових компонентів (наприклад, круп, хліба, ароматизаторів), які приваблюють рибу своїм запахом і виглядом. Її закидають у воду перед або під час риболовлі.
Однак у 2024 – 2025 році ця фраза стала мемом і вийшла на новий рівень. Люди діляться світлинами того, що їм подобається і кажуть, що "дуріють від цієї прикормки".
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