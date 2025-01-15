Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток maudfraterman_.

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Що відомо про "заморожені хвилі"

Відео, яке з'явилося у тіктоці, стало справжнім хітом. Ролик, знятий на одному з каналів у Роттердамі, за короткий час набрав мільйони переглядів і тисячі коментарів. На кадрах видно, як частково застиглі хвилі рухаються.

Цей канал зазвичай використовується для серфінгу, але низькі температури та унікальні природні умови створили дивовижну картину, яку глядачі назвали "витвором мистецтва природи".

Який вигляд мають "заморожені хвилі": дивіться відео

Як це сталося

Ефект "заморожених хвиль" виникає, коли температура різко знижується, і вода починає кристалізуватися під час руху. Це рідкісне явище, яке можна побачити лише в особливих кліматичних умовах.

Користувачі тіктоку з різних куточків світу захоплюються унікальними кадрами:

"Неймовірно! Мабуть, природа – найкращий художник".

"Чи це взагалі реальність? Виглядає, як зі сну!".

"Тепер хочу побачити це наживо!".

Ось так виглядає це місце у теплу погоду: дивіться відео