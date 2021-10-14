У Гаазі почався другий раунд дебатів між Україною та Росією щодо агресії в Керченській протоці

Арбітражний трибунал у Гаазі проводить слухання стосовно незаконного захоплення в Керченській протоці трьох українських суден і 24 військовослужбовців ВМС у листопаді 2018 року.

Так, у четвер, 14 жовтня, розпочався другий раунд дебатів. Першою виступатиме Росія, а вже наступного дня, 15 жовтня, слово матиме Україна.

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Варто зазначити, що вже не буде відкритих частин. Відкритими були лише вступні слова, зроблені агентами кожної зі сторін 11 та 12 жовтня.

Україна проти Росії

У Міністерстві закордонних справ повідомили, що з 11 жовтня Україна бере участь в усних слуханнях у справі проти Росії щодо порушення нею імунітету українських військово-морських кораблів та їхніх екіпажів.

Вони проходять в Арбітражі, утвореному згідно з Додатком VII до Конвенції ООН з морського права, стосуються заперечень РФ юрисдикції Арбітражу.

Україна вже довела грубе порушення міжнародного права з боку РФ, коли Міжнародний трибунал з морського права наклав обов'язкові до виконання тимчасові заходи, що вимагали від Росії негайно звільнити три українські військово-морські судна та 24 затриманих українських моряків,

– зауважили у МЗС.

За відповідне рішення проголосували 19 з 20 суддів, проти – лише суддя з Росії.

Росія захопила три кораблі України: що відомо

Росія 25 листопада 2018 року захопила із застосуванням зброї в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і малі катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси до Маріуполя.

Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня 2019 року ухвалив, що Росія повинна звільнити моряків і передати Україні судна.

У Росії 24 наших військових звинувачували у "незаконному перетині кордону з застосуванням насильства чи загрози його застосування".

Попри це вони повернулися до України 7 вересня 2019 року в рамках взаємного звільнення Україною та Росією утримуваних осіб.

Наразі Росія скористалась правом на оскарження юрисдикції Арбітражу. Україна відповість на заперечення під час усних слухань. Наша держава впевнена, що Трибунал визнає юрисдикцію по цій справі й країна-агресор понесе відповідальність.