В Гааге начался второй раунд дебатов между Украиной и Россией по агрессии в Керченском проливе

Арбитражный суд в Гааге проводит слушания по незаконному захвату в Керченском проливе трех украинских судов и 24 военнослужащих ВМС в ноябре 2018 года.

Так, в четверг, 14 октября, начался второй раунд дебатов. Первой будет выступать Россия, а уже на следующий день, 15 октября, слово будет иметь Украина.

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Стоит отметить, что уже не будет открытых частей. Открытыми были только вступительные слова, сделанные агентами каждой из сторон 11 и 12 октября.

Украина против России

В Министерстве иностранных дел сообщили, что с 11 октября Украина участвует в устных слушаниях по делу против России о нарушении ею иммунитета украинских военно-морских кораблей и их экипажей.

Они проходят в Арбитраже, образованном в соответствии с Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву, касаются возражений РФ юрисдикции Арбитража.

Украина уже доказала грубое нарушение международного права со стороны РФ, когда Международный трибунал по морскому праву наложил обязательные к исполнению временные меры, которые требовали от России немедленно освободить три украинские военно-морские суда и 24 задержанных украинских моряков,

– отметили в МИД.

За соответствующее решение проголосовали 19 из 20 судей, против – только судья из России.

Россия захватила три корабля Украины: что известно

Россия 25 ноября 2018 года захватила с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые катера "Бердянск" и "Никополь", которые направлялись из Одессы в Мариуполь.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года постановил, что Россия должна освободить моряков и передать Украине судна.

В России 24 наших военных обвиняли в "незаконном пересечении границы с применением насилия или угрозы его применения".

Несмотря на это они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украины и России удерживаемых лиц.

Сейчас Россия воспользовалась правом на обжалование юрисдикции Арбитража. Украина ответит на возражения во время устных слушаний. Наше государство уверено, что Трибунал признает юрисдикцию по этому делу и страна-агрессор понесет ответственность.