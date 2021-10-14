Так, в четверг, 14 октября, начался второй раунд дебатов. Первой будет выступать Россия, а уже на следующий день, 15 октября, слово будет иметь Украина.
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Стоит отметить, что уже не будет открытых частей. Открытыми были только вступительные слова, сделанные агентами каждой из сторон 11 и 12 октября.
Украина против России
В Министерстве иностранных дел сообщили, что с 11 октября Украина участвует в устных слушаниях по делу против России о нарушении ею иммунитета украинских военно-морских кораблей и их экипажей.
Они проходят в Арбитраже, образованном в соответствии с Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву, касаются возражений РФ юрисдикции Арбитража.
Украина уже доказала грубое нарушение международного права со стороны РФ, когда Международный трибунал по морскому праву наложил обязательные к исполнению временные меры, которые требовали от России немедленно освободить три украинские военно-морские суда и 24 задержанных украинских моряков,
– отметили в МИД.
За соответствующее решение проголосовали 19 из 20 судей, против – только судья из России.
Россия захватила три корабля Украины: что известно
- Россия 25 ноября 2018 года захватила с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые катера "Бердянск" и "Никополь", которые направлялись из Одессы в Мариуполь.
- Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года постановил, что Россия должна освободить моряков и передать Украине судна.
- В России 24 наших военных обвиняли в "незаконном пересечении границы с применением насилия или угрозы его применения".
- Несмотря на это они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украины и России удерживаемых лиц.