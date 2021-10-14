Так, в четверг, 14 октября, начался второй раунд дебатов. Первой будет выступать Россия, а уже на следующий день, 15 октября, слово будет иметь Украина.

Читайте также Украина в Гааге потребует от России компенсации за захват военных кораблей

Стоит отметить, что уже не будет открытых частей. Открытыми были только вступительные слова, сделанные агентами каждой из сторон 11 и 12 октября.

Украина против России

В Министерстве иностранных дел сообщили, что с 11 октября Украина участвует в устных слушаниях по делу против России о нарушении ею иммунитета украинских военно-морских кораблей и их экипажей.

Они проходят в Арбитраже, образованном в соответствии с Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву, касаются возражений РФ юрисдикции Арбитража.

Украина уже доказала грубое нарушение международного права со стороны РФ, когда Международный трибунал по морскому праву наложил обязательные к исполнению временные меры, которые требовали от России немедленно освободить три украинские военно-морские суда и 24 задержанных украинских моряков,

– отметили в МИД.

За соответствующее решение проголосовали 19 из 20 судей, против – только судья из России.

Обратите внимание! Сейчас Россия воспользовалась правом на обжалование юрисдикции Арбитража. Украина ответит на возражения во время устных слушаний. Наше государство уверено, что Трибунал признает юрисдикцию по этому делу и страна-агрессор понесет ответственность.

Россия захватила три корабля Украины: что известно