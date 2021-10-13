Про це в Гаазі сказала директорка Департаменту міжнародного права МЗС, глава делегації від України Оксана Золотарьова.

Нагадаємо Україна проти Росії: в Гаазі розпочався перший раунд дебатів у справі захоплення суден ВМС ЗСУ

Компенсація для України

Вона відзначила, що у разі, якщо заявляється про шкоду кораблям, то логічно, щоб компенсацію отримали Військово-морські сили.

Це – справа України, відтак компенсація буде для України, яку вже потім Україна буде розподіляти відповідно до своїх цілей, відповідно до того, що заявляється про компенсацію,

– сказала Золотарьова.

Однак перш ніж говорити про компенсацію, потрібно пройти слухання щодо юрисдикції, і отримати рішення по суті. Питання компенсацій виносяться на третій етап, однак сума відшкодувань з кожним днем зростає.

Вона також зазначила, що українська сторона закликає арбітраж визнати свою юрисдикцію у цій справі. Та наголосила, що це – справа про кричуще порушення імунітету військових кораблів. А також зазначила, що другий раунд дебатів сторін відбудеться 14 та 15 жовтня.

Зверніть увагу! Наразі Росія скористалась правом на оскарження юрисдикції Арбітражу. Україна відповість на заперечення під час усних слухань. Наша держава впевнена, що Трибунал визнає юрисдикцію по цій справі й країна-агресор понесе відповідальність.

Золотарьова відзначила, що українська сторона дуже позитивно налаштована. Раніше у МЗС України припускають, що Міжнародний трибунал з морського права винесе рішення у справі у кінці 2022 – на початку 2023 року.

Захоплення українських моряків у 2018 році: коротко