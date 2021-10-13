Про це в Гаазі сказала директорка Департаменту міжнародного права МЗС, глава делегації від України Оксана Золотарьова.
Нагадаємо Україна проти Росії: в Гаазі розпочався перший раунд дебатів у справі захоплення суден ВМС ЗСУ
Компенсація для України
Вона відзначила, що у разі, якщо заявляється про шкоду кораблям, то логічно, щоб компенсацію отримали Військово-морські сили.
Це – справа України, відтак компенсація буде для України, яку вже потім Україна буде розподіляти відповідно до своїх цілей, відповідно до того, що заявляється про компенсацію,
– сказала Золотарьова.
Однак перш ніж говорити про компенсацію, потрібно пройти слухання щодо юрисдикції, і отримати рішення по суті. Питання компенсацій виносяться на третій етап, однак сума відшкодувань з кожним днем зростає.
Вона також зазначила, що українська сторона закликає арбітраж визнати свою юрисдикцію у цій справі. Та наголосила, що це – справа про кричуще порушення імунітету військових кораблів. А також зазначила, що другий раунд дебатів сторін відбудеться 14 та 15 жовтня.
Золотарьова відзначила, що українська сторона дуже позитивно налаштована. Раніше у МЗС України припускають, що Міжнародний трибунал з морського права винесе рішення у справі у кінці 2022 – на початку 2023 року.
Захоплення українських моряків у 2018 році: коротко
- 25 листопада 2018 року росіяни із застосуванням зброї захопили біля Керченської протоки українські буксир "Яни Капу" і катери "Бердянськ" та "Нікополь". Тоді затримали 24 українських моряків.
- 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права присудив Росії негайно звільнити моряків і повернути кораблі. Однак Кремль тривалий час ігнорував це рішення.
- 7 вересня 2019 року моряки повернулися додому, однак лише в рамках обміну між Україною і Росією.
- 18 листопада РФ передала Україні й кораблі, але розграбовані. Командувач ВМС України Ігор Воронченко заявив, що судна не на ходу, без розеток та унітазів.