У Міністерстві закордонних справ повідомили, що розгляд справи розпочнеться о 14:00 за київським часом. Першою свої аргументи викладе Росія, а 12 жовтня слово матиме Україна.

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З 11 жовтня Україна братиме участь в усних слуханнях у справі проти Росії щодо порушення нею імунітету українських військово-морських кораблів та їхніх екіпажів,

– зазначили дипломати.

Слухання, що проходитимуть в Арбітражі, утвореному згідно з Додатком VII до Конвенції ООН з морського права, стосуватимуться заперечень Росією юрисдикції Арбітражу.

Детальніше про справу

Справа стосується порушень Росією Конвенції ООН з морського права, коли 25 листопада 2018 року країна-агресор заарештувала 3 українські військово-морські кораблі та 24 членів їхніх екіпажів у Чорному морі.

Росія й надалі продовжувала утримувати судна ВМС ЗСУ близько одного року, а членів екіпажу протягом дев'яти з половиною місяців, а також здійснювати щодо них кримінальні переслідування.

Відповідно до Конвенції ООН військові кораблі та екіпажі мають абсолютний імунітет, що забороняє іноземним державам оглядати, накладати арешт, утримувати судно та здійснювати судове переслідування,

Такі дії Росії є порушенням фундаментальних принципів міжнародного права.

Україна вже довела грубе порушення міжнародного права з боку РФ, коли Міжнародний трибунал з морського права наклав обов'язкові до виконання тимчасові заходи, що вимагали від Росії негайно звільнити три українські військово-морські судна та 24 затриманих українських моряків,

– зауважили у МЗС.

За відповідне рішення проголосували 19 з 20 суддів, проти – лише суддя з Росії.

Зверніть увагу! Наразі Росія скористалась правом на оскарження юрисдикції Арбітражу. Україна відповість на заперечення під час усних слухань. Наша держава впевнена, що Трибунал визнає юрисдикцію по цій справі й країна-агресор понесе відповідальність.

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