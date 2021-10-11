В Министерстве иностранных дел сообщили, что рассмотрение дела начнется в 14:00 по киевскому времени. Первой свои аргументы изложит Россия, а 12 октября слово будет иметь Украина.

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С 11 октября Украина будет участвовать в устных слушаниях по делу против России о нарушении ею иммунитета украинских военно-морских кораблей и их экипажей,

– отметили дипломаты.

Слушания, которые будут проходить в арбитраже, образованном согласно Приложению VII к Конвенции ООН по морскому праву, будут касаться возражений Россией юрисдикции арбитража.

Подробнее о деле

Дело касается нарушений Россией Конвенции ООН по морскому праву, когда 25 ноября 2018 года страна-агрессор арестовала 3 украинских военно-морских корабля и 24 членов их экипажей в Черном море.

Россия и в дальнейшем продолжала удерживать суда ВМС ВСУ около одного года, а членов экипажа в течение девяти с половиной месяцев, а также осуществлять в отношении них уголовные преследования.

В соответствии с Конвенцией ООН военные корабли и экипажи имеют абсолютный иммунитет, запрещающий иностранным государствам досматривать, накладывать арест, удерживать судно и осуществлять судебное преследование.

Такие действия России являются нарушением фундаментальных принципов международного права.

Украина уже доказала грубое нарушение международного права со стороны РФ, когда Международный трибунал по морскому праву наложил обязательные к исполнению временные меры, потребовали от России немедленно освободить три украинских военно-морских судна и 24 задержанных украинских моряков,

– заметили в МИД.

За соответствующее решение проголосовали 19 из 20 судей, против – только судья из России.

Обратите внимание! Сейчас Россия воспользовалась правом на обжалование юрисдикции арбитража. Украина ответит на возражения во время устных слушаний. Наше государство уверено, что Трибунал признает юрисдикцию по этому делу и страна-агрессор понесет ответственность.

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