В Министерстве иностранных дел сообщили, что рассмотрение дела начнется в 14:00 по киевскому времени. Первой свои аргументы изложит Россия, а 12 октября слово будет иметь Украина.
Читайте также Украина в Гааге потребует у России компенсации за захват судов и моряков
С 11 октября Украина будет участвовать в устных слушаниях по делу против России о нарушении ею иммунитета украинских военно-морских кораблей и их экипажей,
– отметили дипломаты.
Слушания, которые будут проходить в арбитраже, образованном согласно Приложению VII к Конвенции ООН по морскому праву, будут касаться возражений Россией юрисдикции арбитража.
Подробнее о деле
- Дело касается нарушений Россией Конвенции ООН по морскому праву, когда 25 ноября 2018 года страна-агрессор арестовала 3 украинских военно-морских корабля и 24 членов их экипажей в Черном море.
- Россия и в дальнейшем продолжала удерживать суда ВМС ВСУ около одного года, а членов экипажа в течение девяти с половиной месяцев, а также осуществлять в отношении них уголовные преследования.
- В соответствии с Конвенцией ООН военные корабли и экипажи имеют абсолютный иммунитет, запрещающий иностранным государствам досматривать, накладывать арест, удерживать судно и осуществлять судебное преследование.
Такие действия России являются нарушением фундаментальных принципов международного права.
Украина уже доказала грубое нарушение международного права со стороны РФ, когда Международный трибунал по морскому праву наложил обязательные к исполнению временные меры, потребовали от России немедленно освободить три украинских военно-морских судна и 24 задержанных украинских моряков,
– заметили в МИД.
За соответствующее решение проголосовали 19 из 20 судей, против – только судья из России.
Россия захватила три корабля Украины: что известно
- Россия 25 ноября 2018 года захватила с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые катера "Бердянск" и "Никополь", которые направлялись из Одессы в Мариуполь.
- Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года постановил, что Россия должна освободить моряков и передать Украине судна.
- В России 24 наших военных обвиняли в "незаконном пересечении границы с применением насилия или угрозы его применения".
- Несмотря на это они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и Россией удерживаемых лиц.