Про це 24 Каналу розповів голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, зауваживши, що з початку операції ЗСУ в Курській області ворог скинув туди близько 3000 керованих авіабомб. Ці КАБи могли б прилетіти по Україні.

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Що відбувається на Курщині

Як наголосив Тимочко, російська влада вже розповідала, що на відновлення інфраструктури на Курщині потрібно близько 700 мільярдів рублів. А бюджет регіону – лише 80 мільярдів.

Путіну важливо контролювати територію Курської області до початку можливих переговорів, над якими працює Трамп. Він розуміє, що це його потенційна слабкість.

Якби Путін був впевнений, що у нього сильні позиції в переговорному процесі, то на Курщину виставили б сили стримування, а решту перекинули б на Донеччину чи Харківщину. Якщо вони посилюють бойові дії на Курщині, то Путін квапиться і розуміє, що не настільки міцно стоїть на переговорних позиціях,

– сказав Тимочко.

Поки підрозділи Сил оборони України перебуватимуть в Курській області, доти Путін не зможе заявляти, що у нього ситуація під контролем.