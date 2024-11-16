Об этом 24 Каналу рассказал председатель совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, отметив, что от начала операции ВСУ в Курской области враг скинул туда около 3000 управляемых авиабомб. Эти КАБы могли бы прилететь по Украине.

К теме Планы Путина по Курщине провалились: готовность к переговорам определит один фактор, – WP

Что происходит на Курщине

Как отметил Тимочко, российские власти уже рассказывали, что на восстановление инфраструктуры на Курщине нужно около 700 миллиардов рублей. А бюджет региона – только 80 миллиардов.

Путину важно контролировать территорию Курской области до начала возможных переговоров, над которыми работает Трамп. Он понимает, что это его потенциальная слабость.

Если бы Путин был уверен, что у него сильные позиции в переговорном процессе, то на Курщину выставили бы силы сдерживания, а остальные перебросили бы в Донецкую или Харьковскую область. Если они усиливают боевые действия на Курщине, то Путин торопится и понимает, что не настолько прочно стоит на переговорных позициях,

– сказал Тимочко.

Пока подразделения Сил обороны Украины будут находиться в Курской области, до тех пор Путин не сможет заявлять, что у него ситуация под контролем.