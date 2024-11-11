Видео поражения вражеской техники выложила в соцсети Х волонтер Тоня Левчук, которая сейчас живет в Техасе, передает 24 Канал. Россияне попытались контрнаступать, но это обернулось для них катастрофой. За три дня наступления Москва потеряла 28 единиц бронетехники, преимущественно современные БТР-82А, убито или ранено более 200 солдат.

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Что известно о подрыве российской бронемашины в Курской области

Моя любимая 95-я бригада за работой! Видео прислал мне друг из этой бригады!

– написала волонтер.

Заметно, что вражеская техника мчится по дороге, но наезжает на фугасную мину.

Минус бронемашина на Курщине: смотрите видео

В ролике заметно, что после взрыва какой-то кусок машины отрывается и летит впереди техники.

Поэтому в комментариях пользователи обсуждают особенности поражения:

"Двойной удар? Попал под мину, а когда приземлился, зацепил еще одну".

"Я думаю, что боеприпасы внутри БМП сдетонировали от мины. "Сальто" – это, вероятно, перекрытия и башня БМП".

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