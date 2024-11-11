Відео ураження ворожої техніки виклала в соцмережі Х волонтерка Тоня Левчук, яка зараз мешкає в Техасі, передає 24 Канал. Росіяни спробували контрнаступати, та це обернулося для них катастрофою. За три дні наступу Москва втратила 28 одиниць бронетехніки, переважно сучасні БТР-82А, вбито чи поранено понад 200 солдатів.
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Що відомо про підрив російської бронемашини у Курській області
Моя улюблена 95-та бригада за роботою! Відео надіслав мені друг з цієї бригади!
– написала волонтерка.
Помітно, що ворожа техніка мчить по дорозі, але наїжджає на фугасну міну.
Мінус бронемашина на Курщині: дивіться відео
У ролику помітно, що після вибуху якийсь шматок машини відривається і летить поперед техніки.
Тому в коментарях користувачі обговорюють особливості ураження:
- "Подвійний удар? Потрапив під міну, а коли приземлився, зачепив ще одну".
- "Я думаю, що боєприпаси всередині БМП здетонували від міни. "Сальто" – це, ймовірно, перекриття і башта БМП".
Важливо! Зеленський заявив, що на Курщині, імовірно, воюють 50 тисяч росіян.