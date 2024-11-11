Відео ураження ворожої техніки виклала в соцмережі Х волонтерка Тоня Левчук, яка зараз мешкає в Техасі, передає 24 Канал. Росіяни спробували контрнаступати, та це обернулося для них катастрофою. За три дні наступу Москва втратила 28 одиниць бронетехніки, переважно сучасні БТР-82А, вбито чи поранено понад 200 солдатів.

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Що відомо про підрив російської бронемашини у Курській області

Моя улюблена 95-та бригада за роботою! Відео надіслав мені друг з цієї бригади!

– написала волонтерка.

Помітно, що ворожа техніка мчить по дорозі, але наїжджає на фугасну міну.

Мінус бронемашина на Курщині: дивіться відео

У ролику помітно, що після вибуху якийсь шматок машини відривається і летить поперед техніки.

Тому в коментарях користувачі обговорюють особливості ураження:

"Подвійний удар? Потрапив під міну, а коли приземлився, зачепив ще одну".

"Я думаю, що боєприпаси всередині БМП здетонували від міни. "Сальто" – це, ймовірно, перекриття і башта БМП".

Важливо! Зеленський заявив, що на Курщині, імовірно, воюють 50 тисяч росіян.