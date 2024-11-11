З поміж іншого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прозвітував про кількість російських військ, які наразі перебувають на Курщині. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

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Скільки військових Росія тримає на Курщині

ЗСУ продовжують у Курській області протистояти великій кількості росіян та не дають їм рухатися далі.

На Курщині наші хлопці продовжують стримувати за межами України майже 50-тисячне вороже угруповання,

– повідомив Володимир Зеленський.

Раніше керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що серед цього багатотисячного російського війська є й солдати з Північної Кореї.

Таке значне угрупування Росія, ймовірно, сформувала для активізації наступальних дій та підготовки до фінального наступу: російське командування має на меті витіснити ЗСУ з Курської області до кінця 2024 року.

На Ставці 11 листопада, до слова, обговорили також посилення ППО та збільшення кількості мобільних вогневих груп у регіонах, комплексну програму проти російських КАБів, виробництво дронів та інших видів озброєння, а також посилення найскладніших напрямків фронту – Курахівського та Покровського.