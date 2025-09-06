Сержант 2 десантно-штурмового батальйону 95 ОДШБр Дмитро впродовж десяти днів стримував росіян однією гарматою L119. Під час штурмів ворога артилерійський розрахунок не припинявся.

Історію воїна повідомили у 95 окремій десантно-штурмовій Поліській бригаді ДШВ ЗСУ, передає 24 Канал.

Як сержант стримував ворога однією гарматою?

За словами Дмитра, розрахунок гармати L119 стояв позаду позицій дружньої бригади. Протягом десяти днів росіяни намагалися штурмувати їх 10 – 12 разів на день. Як зазначається, перерви були дуже короткі, що можна вважати це одним суцільний штурм.

У бригаді кажуть, що командир артрозрахунку спокійний навіть у запеклих боях. Попередня робота у ДСНС, де Дмитро був рятувальником і юристом, допомогла йому зберігати холодну голову у стресових умовах.

Рятувальників тоді залучали для допомоги під час епідемії COVID-19 та на початку повномасштабного вторгнення Росії, що дало Дмитру практичний досвід логістики та роботи в кризових ситуаціях. Опісля він добровільно приєднався до лав ЗСУ.

Але я дочекався змін у законі, і одразу прийшов у військкомат. В ДСНС я був юристом, а в 95 бригаді став спочатку мінометником. Навчання на БЗВП і я вже в Серебрянському лісництві, рівняв росіян із землею,

– згадує командир.

Як повідомляється, артрозрахунок Дмитра є одним з найрезультативніших. Він підтримав піхоту та знищував ворога ще до наближення до штурмовиків.

Знищити росіян ще до того, як вони наблизяться до наших штурмовиків, або рознести їхню техніку разом із ними самими вже під час штурму. Приємно чути після бою від командирів, що влучно відпрацювали та "прикрили" наших,

– додає Дмитро.

Завдяки професіоналізму та рішучості на полі бою Дмитро отримав від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського нагрудний знак "Хрест військова честь".

Нагородження командира артрозрахунку Дмитра / Фото 95 ОДШБр

Що відомо про гаубицю L119?

L119 – це модифікована версія британської легкої польової гаубиці L118 з укороченим стволом 20-го калібру. Гаубиця адаптована під американський 105 міліметровий унітарний снаряд М1. Він є стандартним боєприпасом НАТО, передає Мілітарний.

Гаубиця L119 в Україні / Фото 67-ї ОМБр ДУК

Максимальна дальність стрільби такої гаубиці 11,4 кілометра. Хоча систему називають "гарматою", за призначенням вона належить до гаубиць.