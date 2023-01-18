Надійні, але не без проблем: що відомо про гелікоптер Super Puma, який розбився в Броварах

18 січня 2023 року у Броварах впав гелікоптер Super Puma, що належав ДСНС України. На борту перебувало керівництво МВС. На обліку в міністерстві перебуває 16 одиниць гелікоптерів Н-225 Super Puma, враховуючи той, який розбився нині в Броварах.

Super Puma – гелікоптери французького виробництва, що були передані Україні кілька років тому для структур МВС в рамках Міжурядової угоди між Україною та Францією для створення системи авіаційної безпеки міністерства. 24 Канал нагадує про основні технічні характеристики гелікоптерів та як вони потрапили в Україну.

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Що відомо про гелікоптери Super Puma і як вони потрапили в Україну

Програму починав ще попередник загиблого в авіакатастрофі Дениса Монастирського – Арсен Аваков. Перші два гелікоптери прибули до України ще в 2018 році.



Порошенко та Аваков на презентації гелікоптерів в Україні / фото Нацгвардії

Тоді їх урочисто зустрічали ще тодішній міністр МВС Аваков разом з колишнім президентом Порошенком. У своїх промовах обидва зазначали, що це прорив для України і відтепер система рятувальних операцій по всій Україні переходить на новий рівень.

Гелікоптер Super Puma – дивіться відео:

Згідно з угодою на 551 мільйон євро, Україна мала поступово отримати 21 гелікоптер Eurocopter EC225 Super Puma, а також десять H145 та 24 типу H125. МВС отримали 16 машин з 21.Вартість одного гелікоптера станом на 2021 рік –

Eurocopter EC225 Super Puma є далекомагістральним пасажирським вертольотом, розробленим компанією Airbus Helicopters як наступне покоління цивільного сімейства гелікоптера Super Puma.

ЕС-225 Super Puma може перевозити до 24 пасажирів, без урахування двох пілотів та одного бортпровідника. Кількість провідників може бути й більшою, це залежить від комплектування.

Цивільний ЕС-225 має військовий аналог – Eurocopter EC725 (H225M).

Технічні характеристики ЕС-225 Super Puma

Екіпаж – 2 пілоти.

Пасажиромісткість – до 24 пасажирів.

Довжина: 19,5 метра.

Висота: 4,97 метра.

Вага порожнього гелікоптера: 5 256 кілограмів.

Силова установка: 2×турбовальний Turbomeca Makila 2A1 (1776 кВт)

Крейсерська швидкість: 260,5 км/год.

Бойовий радіус: 857 кілометрів.

Перегінна дальність: 985 кілометрів.

Швидкопідйомність: 8,7 м/с.

10 фактів про гелікоптери H225

Французько-німецька Airbus Helicopters почала виробляти вертольоти H225 у 2004 році.

Вертоліт розрахований на двох пілотів і 24 пасажирів, площа його салону – 15,5 квадратних метрів.

Вертоліт оснащений двома газотурбінними двигунами потужністю 2 382 кінські сили. Його максимальна злітна вага – 11 тисяч кілограмів, максимальна швидкість польоту – 324 кілометрів на годину.

H225 – важкий багатофункціональний вертоліт для пошуково-рятувальних операцій, гасіння пожеж та перевезення пасажирів.

У разі пошуково-рятувальних операцій в салоні може бути обладнано шість крісел з можливістю встановлення медобладнання і до трьох нош.

Резервуар з водою об'ємом 4 тисячі літрів може розміщуватися в салоні, він наповнюється за 90 секунд і скидає воду за чотири секунди.

Вертоліт здатний в режимі автопілота зависати в повітрі з точністю до 1 метра .

. Два бічних знімних контейнери використовуються як додаткові паливні баки (загальний обсяг 600 літрів) або для транспортування багажу.

Ілюмінатори легко видавлюються назовні для швидкого виходу у надзвичайній ситуації.

Максимальна тривалість польоту на крейсерській швидкості (262 кілометрів на годину) – 5 годин 40 хвилин. Максимальна дальність польоту – 1135 кілометрів. Температурний діапазон нормальної роботи вертольота – від мінус 30 до 50 градусів Цельсія. Максимальна висота польоту – 6035 метрів.

Дивіться відео детального огляду характеристик гелікоптерів Super Puma:

Які завдання виконували гелікоптери

Гелікоптери Super Puma є гордістю МВС, вони активно залучалися для ліквідації масштабних пожеж на території Чорнобильської зони, Житомирської та Луганської областей, під час ліквідації наслідків дощових паводків у Карпатському регіоні, для виконання рейсів санавіації, пошуку дітей, туристів і рибалок, що загубилися, а також для чергувань під час заходів із забезпечення безпеки на місцевих виборах в Україні.

Ці літальні апарати мають усі представництва силових структур України. Це і прикордонники, і ДСНС, і МВС, і Національна гвардія. Без авіації сьогодні обійтися важко,

– зазначив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він також додав, що гелікоптери іноземного виробництва були призначені для ДСНС, Міністерства внутрішніх справ.

З початку російського вторгнення гелікоптери продовжили роботу та виконували завдання практично в зоні бойових дій. Зокрема, ці машини доставляли співробітників МВС і чиновників до прифронтових зон. Власне, саме туди й летів гелікоптер з Денисом Монастирським на борту вранці 18 січня.

Чи вважаються французькі гелікоптери надійними

Так, їх вважають доволі надійними. Окрім того, вони є зручними в управлінні.

Водночас попри свою надійність, повідомлення про авіакатастрофу гелікоптерів типу Puma чи Super Puma все ж з'являються.

До прикладу, кілька років тому після чергової такої аварії експлуатація Super Puma була повністю припинена у Великій Британії та Норвегії. Ці рішення були схвалення після падіння гелікоптера поблизу західного узбережжя Норвегії в 2016 році, в результаті якого загинуло 13 осіб.



Падіння французького гелікоптера біля Норвегії / фото AIBN

Тоді Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) запровадило заборону на політ вертольота Airbus Super Puma після аварії в норвезькому прибережному районі. Пізніше заборона все ж була знята.



При цьому, моделі Super Puma EC225 LP та AS332 l2 теж отримували тимчасову заборону на польоти через те, що коробка передач розроблялася для вертольотів вагою до 7 тонн, а в цих моделях використовувалась на 11 тонн.

Що стало причиною падіння вертольота ЕС-225 Super Puma 18 січня 2023 року, наразі невідомо. Це має встановити слідство.