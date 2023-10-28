"Сьогодні – день ганьби": Ізраїль різко відреагував на заклики ООН до негайно перемир'я з ХАМАС

27 жовтня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, у якій закликала до перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. В Ізраїлі різко відреагували на це.

Своїми думками щодо цього поділився посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан. Він розлючений резолюцією, яку ухвалила Генасамблея ООН, в якій закликають до гуманітарного перемир'я з бойовиками ХАМАС.

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Назвав ООН нелегітимною

Сьогоднішній день увійде в історію як день ганьби. Ми всі стали свідками того, що ООН більше не містить у собі жодної краплі легітимності або релевантності. Цю організацію було засновано після Голокосту з метою запобігати звірствам, а те видовище, яке ми зараз спостерігали, не залишає сумнівів у тому, що ООН прихильна, як це не сумно, як це не трагічно, до того, щоб не запобігати звірствам, а гарантувати, що вони продовжуватимуться,

– наголосив він.

За словами Ердана, Ізраїль пережив "найбільшу різанину євреїв з часів Голокосту". Втім, думка більшості з "так званої сім'ї народів", така: Ізраїль не має права на захист.

Згодом стало відомо, що ХАМАС вітає ухвалення резолюції Генасамблеєю ООН. Звернімо увагу, що в документі відсутня бодай одна згадка про бойовиків. Власне, це і змусило США та багато західних країн, якщо не виступити проти, то утриматися від голосування за цю резолюцію.

Україна утрималася від голосування

Звернімо увагу, що під час голосування присутніми були посли в ООН 159 країн світу. За перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС свій голос віддали 120 представників держав. Натомість утрималися 45, зокрема, Україна, а проти – 14.

Проти резолюції висловилися посли в ООН Австрії, Хорватії, Чехії, Фіджі, Гватемали, Угорщини, Ізраїлю, Маршаллових островів, Мікронезії, Науру, Папуа-Нової Гвінеї, Парагваю, Тонґа та Сполучених Штатів.

Саму ж резолюцію запропонувала Йорданія. У ній закликають до негайного припинення вогню у палестинському анклаві, звільнення усіх цивільних, захисту мирних мешканців і міжнародних установ, а також забезпечення надходження гуманітарної допомоги до Сектора Гази.

Звернімо увагу, що США та Канада запропонували поправку. Правда, члени ООН її не підтримали. Вона не набрала необхідні дві третіх голосів. Відповідна правка передбачала засудження у резолюції палестинського угруповання ХАМАС, під контролем якого перебуває Сектор Гази, і яке 7 жовтня напало на Ізраїль.