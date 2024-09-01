Мав би наполягати на протилежному: яка мета Гроссі візиту на російську АЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі здійснив візит на російську АЕС в Курській області. Він засудив військові дії навколо електростанції, хоча мав би наполягти на зупинці російських енергоблоків, які не мають гермооболонки.

Таку думку 24 Каналу висловила незалежна експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна, зауваживши, що Гроссі хотів отримати запевнення, що українські військові не обстрілюватимуть Курську АЕС. Однак ЗСУ воюють за всіма міжнародними правилами і цього робити не будуть.

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Мета Гроссі візиту на російську АЕС

За словами експертки, Гроссі прибув до Курської АЕС за російським запрошенням. На цій АЕС на потужності зараз працює третій енергоблок. Четвертий енергоблок, який має реактори чорнобильського типу, був виведений з роботи для ремонту 25 серпня.

Гендиректор МАГАТЕ заявив, що військові дії навколо Курської АЕС неприпустимі й тамтешній енергоблок немає гермооболонки та корпусу реактора.

Але чому він не наполягав на зупинці цього блоку? Міжнародне агентство атомної енергії могло б рекомендувати Росії взагалі зупинити усі енергоблоки такого типу на Смоленській, Ленінградській та Курській АЕС, бо вони небезпечні. В жодній державі світу такі енергоблоки не експлуатуються,

– зауважила Кошарна.

Вона додала, що всі подібні енергоблоки, які експлуатуються в світі, мають гермооболонки, корпус реактора, вони модернізовані з врахуванням сучасних норм ядерної безпеки.

На думку експертки, Гроссі хоче отримати запевнення, що ЗСУ не планують обстрілювати чи окуповувати Курську АЕС. Росія намагалася звинуватити Україну, буцімто знайшовши уламки українського дрона біля АЕС, хоч потім і заявила, що обстрілів АЕС не зафіксовано.

Україна дотримується міжнародних зобов'язань щодо правил введення війни. Я не думаю що метою Курської операції є окупація Курської АЕС. Дії відбуваються біля кордону з Україною, якщо ми не будемо дотримуватись правил, нам відмовлять у постачанні зброї та фінансової підтримки,

– наголосила Кошарна.