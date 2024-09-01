Должен был бы настаивать на обратном: какова цель Гросси визита на российскую АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси совершил визит на российскую АЭС в Курской области. Он осудил военные действия вокруг электростанции, хотя должен был бы настоять на остановке российских энергоблоков, которые не имеют гермооболочки.

Такое мнение 24 Каналу высказала независимый эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная, отметив, что Гросси хотел получить заверения, что украинские военные не будут обстреливать Курскую АЭС. Однако ВСУ воюют по всем международным правилам и этого делать не будут.

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Цель Гросси визита на российскую АЭС

По словам эксперта, Гросси прибыл на Курскую АЭС по российскому приглашению. На этой АЭС на мощности сейчас работает третий энергоблок. Четвертый энергоблок, который имеет реакторы чернобыльского типа, был выведен из работы для ремонта 25 августа.

Гендиректор МАГАТЭ заявил, что военные действия вокруг Курской АЭС недопустимы и тамошний энергоблок не имеет гермооболочки и корпуса реактора.

Но почему он не настаивал на остановке этого блока? Международное агентство атомной энергии могло бы рекомендовать России вообще остановить все энергоблоки такого типа на Смоленской, Ленинградской и Курской АЭС, потому что они опасны. Ни в одном государстве мира такие энергоблоки не эксплуатируются,

– отметила Кошарная.

Она добавила, что все подобные энергоблоки, которые эксплуатируются в мире, имеют гермооболочки, корпус реактора, они модернизированы с учетом современных норм ядерной безопасности.

По мнению эксперта, Гросси хочет получить заверения, что ВСУ не планируют обстреливать или оккупировать Курскую АЭС. Россия пыталась обвинить Украину, якобы найдя обломки украинского дрона возле АЭС, хотя потом и заявила, что обстрелов АЭС не зафиксировано.

Украина придерживается международных обязательств по правилам ведения войны. Я не думаю что целью Курской операции является оккупация Курской АЭС. Действия происходят у границы с Украиной, если мы не будем соблюдать правила, нам откажут в поставках оружия и финансовой поддержки,

– отметила Кошарна.