Генерали благають йти вперед: наступ Росії на Слов'янськ захлинувся після величезних втрат

Російська армія намагалася з наскоку зайти у Слов'янськ чи хоча б нав'язати захисникам України бої на його околицях, але бійці ЗСУ, територіальної оборони, Нацгвардії та поліції дали окупантам гідну відсіч. Через величезний супротив та великі втрати наступ на місто захлинувся щонайменше на кілька днів.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, станом на 22 червня, через кілька днів після огульної спроби наступу, російські війська не можуть оговтатися від поразки та зібратися з новими силами. Звісно, позиційні бойові дії при цьому загарбники ведуть достатньо активно, але вимушено нарощують угруповання для переходу до атаки.

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Коли саме російсько-загарбницька армія почне свою навалу на Слов'янськ, поки що незрозуміло.

Генерали не можуть вмовити бійців піти у бій

Довгої перерви у наступальних діях на Слов'янському напрямку командування орків не планувало. Генерали вважали, що їм вдасться просуватися містом без зупинки шляхом багатьох хвиль наступу.

Втім, на заваді виконанню чергових політичних задач окупантам традиційно стали захисники України. У фактично першій атаці на місто брали участь понад 700 російських солдатів.

Бій був важким та довгим для ЗСУ, але наші могутні герої зробили так, що ворогам довелося повертатися на свої попередні позиції. До них доповзло десь 50 росіян. Всі інші залишилися на полях Донеччини назавжди.

Після такої провальної спроби командування Росії швидко організувало перекидання додаткових сил на цей напрямок, але бійці відмовилися йти у бій.

Погрози та вмовляння з боку командування на особовий склад ніяк не діяли, через що наступ на певний час захлинувся.

Відповідальні за взяття Слов'янська генерали домовилися з офіцерами та рядовими "Ваньками", що подальші спроби проривів будуть лише після забезпечення значної чисельної переваги як по людях, так і по технічному забезпеченню.

Вже кілька днів загарбники намагаються наскрести по засіках та назбирати потрібну кількість танків, БТРів та іншої техніки, яка дозволила би окупантам більш ефективно наступати.

Всі дуже бояться артилерії

Втім, навіть попри обіцяне прикриття бронетехнікою, авіацією та артилерією, російські вояки, яких мають відправити на захоплення Слов'янська, зовсім не у захваті від такої перспективи. Адже так чи інакше їм доведеться вмирати.

Звісно, це ніяк не позначається на загальній боєздатності війська, оскільки при всіх проблемах генералітет окупантів зберігає певний контроль над своїми арміями. Тим не менш, навіть для найбільш затятих любителів "русского мира" у складі війська країни-агресорки окопна романтика вже давно закінчилася. Будь-якому добровольцю-контрактнику достатньо пробути на території України хоча б добу, аби зрозуміти, що триває найбільш страшна війна. Переляканими ходять навіть ті, хто пройшов через горнила боїв у Чечні, Грузії та Сирії, бо запеклість боїв там зовсім не можна порівнювати із зіткненнями в Україні.

Найбільшу паніку у росіян викликає саме українська артилерія. Бо боги війни нищать окупантів ротами, взводами та, подекуди, батальйонно-тактичними групами.

Не менш напружують окупантів й українські винаходи у вигляді безпілотників з мінами та підствольними гранатами. Росіяни скаржуться, що не можуть знайти такого місця, де вони б відчували себе у безпеці. Через це їх моральний стан є просто жахливим.