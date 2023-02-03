Колишньому очільнику Херсонської ОВА оголосили підозру: "світить" до 12 років в'язниці

Силовики завітали в гості до ексглави Обласної військової адміністрації Херсонської області. Його підозрюють за двома статтями щодо підроблення документів та шахрайства.

Про обшуки та підозру колишньому главі Херсонщини стало відомо у п'ятницю, 3 лютого. У Службі безпеки зазначили, що високопосадовець обіймав цю посаду з жовтня 2021 року до липня 2022 року. Тому, ймовірно, йдеться про Геннадія Лагуту.

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Ексвисокопосадовця очікує тюремний термін

У пресслужбі СБУ проінформували, що колишнього главу області можуть позбавити волі на термін до дванадцяти років з конфіскацією майна. Зауважимо, що може це статись за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, у якій йдеться про шахрайство в особливо великих розмірах.

Окрім того, ексчиновника звинувачують за частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу, у якій мовиться про підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Санкція статей передбачає позбавлення волі на термін до дванадцяти років з конфіскацією майна,

– констатували в пресслужбі СБУ.

Водночас там наголосили, що один з епізодів цієї справи, який наразі розслідує спецслужба, стосується незаконного заволодіння майном. Власне, колишній посадовець привласнив автомобіль. Транспортний засіб після початку повномасштабного вторгнення йому надало одне приватне підприємство у тимчасове безоплатне користування.



Силовики завітали до колишнього глави Херсонської ОВА / Фото СБУ



Правоохоронці підозрюють херсонського ексчиновника у шахрайстві / Світлина СБУ

Що трапилося з авто

Весною 2022 року чиновник сам звернувся до місцевої підприємниці з проханням надати йому позашляховик начебто "для службових цілей". Однак у липні того ж року чиновник скористався тим, що жінка була за межами України, та вирішив незаконно приватизувати автомобіль через приватного нотаріуса.

Зазначимо, що через певний час після незаконної приватизації чиновник "продав" цей автомобіль своєму підлеглому – керівнику патронатної служби Херсонської ОВА. Однак наступного дня той "перепродав" його своєму керівникові назад.

Наразі на транспортний засіб накладено арешт. У ході експертизи встановлено, що на "нотаріальній довіреності" поставлено підроблений підпис підприємниці,

– написали в СБУ.

Окрім того, в Офісі Генерального прокурора повідомили, що в такий спосіб колишній голова Херсонської області спричинив шкоду підприємниці на суму близько 500 тисяч гривень.

Також нагадаємо, що Офіс Генерального прокурора викрив посадовців Міноборони​​, які займались розкрадання коштів на будівництві казарм для військовослужбовців ЗСУ. Йдеться про суму у понад 5,4 мільйона гривень.