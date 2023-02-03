Колишньому очільнику Херсонської ОВА оголосили підозру: "світить" до 12 років в'язниці

3 лютого 2023, 17:53
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Джерело:

СБУ

Силовики завітали в гості до ексглави Обласної військової адміністрації Херсонської області. Його підозрюють за двома статтями щодо підроблення документів та шахрайства.

Про обшуки та підозру колишньому главі Херсонщини стало відомо у п'ятницю, 3 лютого. У Службі безпеки зазначили, що високопосадовець обіймав цю посаду з жовтня 2021 року до липня 2022 року. Тому, ймовірно, йдеться про Геннадія Лагуту.

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Ексвисокопосадовця очікує тюремний термін

У пресслужбі СБУ проінформували, що колишнього главу області можуть позбавити волі на термін до дванадцяти років з конфіскацією майна. Зауважимо, що може це статись за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, у якій йдеться про шахрайство в особливо великих розмірах.

Окрім того, ексчиновника звинувачують за частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу, у якій мовиться про підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Санкція статей передбачає позбавлення волі на термін до дванадцяти років з конфіскацією майна,
– констатували в пресслужбі СБУ.

Водночас там наголосили, що один з епізодів цієї справи, який наразі розслідує спецслужба, стосується незаконного заволодіння майном. Власне, колишній посадовець привласнив автомобіль. Транспортний засіб після початку повномасштабного вторгнення йому надало одне приватне підприємство у тимчасове безоплатне користування.


Силовики завітали до колишнього глави Херсонської ОВА / Фото СБУ


Правоохоронці підозрюють херсонського ексчиновника у шахрайстві / Світлина СБУ

Зверніть увагу! Весною 2022 року чиновник сам звернувся до місцевої підприємниці з проханням надати йому позашляховик начебто "для службових цілей". Однак у липні того ж року чиновник скористався тим, що жінка була за межами України, та вирішив незаконно приватизувати автомобіль через приватного нотаріуса.

Що трапилося з авто

Зазначимо, що через певний час після незаконної приватизації чиновник "продав" цей автомобіль своєму підлеглому – керівнику патронатної служби Херсонської ОВА. Однак наступного дня той "перепродав" його своєму керівникові назад.

Наразі на транспортний засіб накладено арешт. У ході експертизи встановлено, що на "нотаріальній довіреності" поставлено підроблений підпис підприємниці,
– написали в СБУ.

Окрім того, в Офісі Генерального прокурора повідомили, що в такий спосіб колишній голова Херсонської області спричинив шкоду підприємниці на суму близько 500 тисяч гривень.

Також нагадаємо, що Офіс Генерального прокурора викрив посадовців Міноборони​​, які займались розкрадання коштів на будівництві казарм для військовослужбовців ЗСУ. Йдеться про суму у понад 5,4 мільйона гривень.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак