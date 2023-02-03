Бывшему главе Херсонской ОВА объявили подозрение: "светит" до 12 лет лишения свободы

Силовики пришли в гости к экс-главе Областной военной администрации Херсонской области. Его подозревают по двум статьям о подделке документов и мошенничестве.

Об обысках и подозрениях бывшему главе Херсонщины стало известно в пятницу, 3 февраля. В Службе безопасности отметили, что чиновник занимал этот пост с октября 2021 года по июль 2022 года. Поэтому, вероятно, речь идет о Геннадии Лагуте.

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Экс-чиновника ждет тюремный срок

В пресс-службе СБУ проинформировали, что бывшего главу области могут лишить свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества. Заметим, что это может произойти по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины, в которой говорится о мошенничестве в особо крупных размерах.

Кроме того, экс-чиновника обвиняют по части 3 статьи 358 Уголовного кодекса, в которой говорится о подделке документов, печатей, штампов и бланков или использовании поддельных документов, печатей, штампов.

Санкции статей предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества,

– констатировали в пресс-службе СБУ.

В то же время там подчеркнули, что один из эпизодов этого дела, который сейчас расследует спецслужба, касается незаконного завладения имуществом. Собственно, бывший чиновник присвоил автомобиль. Транспортное средство после начала полномасштабного вторжения ему предоставило одно частное предприятие во временное бесплатное использование.



Силовики посетили бывшего главу Херсонской ОВА / Фото СБУ



Правоохранители подозревают херсонского экс-чиновника в мошенничестве / Фотография СБУ

Что случилось с авто

Весной 2022 года чиновник сам обратился к местной предпринимательнице с просьбой предоставить ему внедорожник якобы "для служебных целей". Однако в июле того же года чиновник воспользовался тем, что женщина была за пределами Украины, и решил незаконно приватизировать автомобиль через частного нотариуса.

Отметим, что через некоторое время после незаконной приватизации чиновник "продал" этот автомобиль своему подчиненному – руководителю патронатной службы Херсонской ОВА. Однако на следующий день тот "перепродал" его своему руководителю назад.

В настоящее время на транспортное средство наложен арест. В ходе экспертизы установлено, что на "нотариальной доверенности" поставлена ​​подделанная подпись предпринимателя,

– написали в СБУ.

Кроме того, в Офисе Генерального прокурора сообщили, что таким образом бывший глава Херсонской области нанес ущерб предпринимателю на сумму около 500 тысяч гривен.

Также напомним, что Офис Генерального прокурора разоблачил должностных лиц Минобороны, занимавшихся хищением средств на строительстве казарм для военнослужащих ВСУ. Речь идет о сумме более 5,4 миллиона гривен.