Історія оживає у новітніх технологіях: у День Незалежності стартував ютуб-канал "Генокод UA"
- 24 серпня Асоціація інноваційної та цифрової освіти та 24 Канал запустили YouTube-канал "Генокод UA", щоб презентувати історії про українську ідентичність та культурну спадщину.
- Перший проєкт каналу – серія подкастів "Українці, які змінили світ", створена за допомогою Штучного Інтелекту, з першою серією про Ігоря Сікорського.
- Канал поєднує новітні технології з історією, пропонуючи новий досвід сприйняття через інноваційні короткометражні фільми, що виходять щотижня.
24 серпня Асоціація інноваційної та цифрової освіти (AIDE) та найбільша українська інформаційна інтернет-платформа "24 Канал" запустили інноваційний медіапроєкт – YouTube-канал "Генокод UA". Цей проєкт відкриває для українців та світу унікальні історії про нашу ідентичність, великих постатей, культурну спадщину та внесок України у світову цивілізацію.
Про що буде ютуб-канал "Генокод UA"?
Першим проєктом каналу стала серія подкастів "Українці, які змінили світ" – про 12 наших співвітчизників, чиї ідеї, відкриття і досягнення вплинули на життя мільйонів людей по всьому світу.
За словами автора проєкту Дмитра Бондаренка, особливою родзинкою подкасту – є його формат: короткометражні фільми, створені повністю за допомогою Штучного Інтелекту.
Вперше в Україні глядачі зможуть побачити, як сучасні технології відтворюють атмосферу справжнього кіно: з високою якістю зображення, реалістичними персонажами та художньою глибиною, яка тримає увагу до останньої секунди. Це поєднання історії та інновацій, що дарує абсолютно новий досвід сприйняття,
– розповідає Дмитро Бондаренко.
Перша серія подкастів присвячена Ігорю Сікорському – геніальному українцю, винахіднику вертольотів, який здійснив прорив у світовій авіації та назавжди змінив уявлення людства про польоти.
Ютуб-канал "Генокод UA" – це не лише про минуле. Це платформа, де сучасність зустрічається з історією, а національна пам’ять оживає через новітні технології.
Нові серії на каналі будуть виходити щотижня.
