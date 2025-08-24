24 серпня Асоціація інноваційної та цифрової освіти (AIDE) та найбільша українська інформаційна інтернет-платформа "24 Канал" запустили інноваційний медіапроєкт – YouTube-канал "Генокод UA". Цей проєкт відкриває для українців та світу унікальні історії про нашу ідентичність, великих постатей, культурну спадщину та внесок України у світову цивілізацію.

Про що буде ютуб-канал "Генокод UA"?

Першим проєктом каналу стала серія подкастів "Українці, які змінили світ" – про 12 наших співвітчизників, чиї ідеї, відкриття і досягнення вплинули на життя мільйонів людей по всьому світу.

За словами автора проєкту Дмитра Бондаренка, особливою родзинкою подкасту – є його формат: короткометражні фільми, створені повністю за допомогою Штучного Інтелекту.

Вперше в Україні глядачі зможуть побачити, як сучасні технології відтворюють атмосферу справжнього кіно: з високою якістю зображення, реалістичними персонажами та художньою глибиною, яка тримає увагу до останньої секунди. Це поєднання історії та інновацій, що дарує абсолютно новий досвід сприйняття,

– розповідає Дмитро Бондаренко.

Перша серія подкастів присвячена Ігорю Сікорському – геніальному українцю, винахіднику вертольотів, який здійснив прорив у світовій авіації та назавжди змінив уявлення людства про польоти.

Ютуб-канал "Генокод UA" – це не лише про минуле. Це платформа, де сучасність зустрічається з історією, а національна пам’ять оживає через новітні технології.

Нові серії на каналі будуть виходити щотижня.

Переглянути першу серію подкасту "Українці, які змінили світ" можна вже зараз на ютуб-каналі "Генокод UA".