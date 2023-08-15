Географія атак "Кинджалами" по Україні може розширитися

Поговорімо про масовані ракетні обстріли 11, 14 та 15 серпня. Усі ці епізоди хоча і вкладаються в загальну тенденцію посилення ударів по Україні, але кожен з них варто розібрати окремо. Тому підемо у зворотньо-хронологічному порядку.

Ракетний удар вночі 15 серпня

Цей епізод показує, що росіяни проводять обстріли не під "червону дату" чи "як помсту за щось", а лише тоді, коли мають відповідний рівень готовності та в межах своєї цілеспрямованої політики зі знищення всіх видів інфраструктури України.

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Наприклад, ОК "Південь" станом на 00:00 13 серпня фіксувало, що вже тоді росіяни мали готовими до атаки чотири Ту-95МС та 18 ракет типів Х-101/Х-555. Однак фактичне застосування відбулось аж 2 доби потому.

Масштаби застосування стратегічної авіації на цей раз виглядають в чомусь справді масштабно. Повітряні Сили заявляли зокрема про 11 стратегічних бомбардувальників (очевидно Ту-95МС/Ту-160). Це щонайменше 20% від всього наявного флоту таких літаків. Ще 6 бомбардувальників Ту-22М3 – понад 10% від всіх наявних "бортів" цього типу.

Проблема того, що на більшій частині території нам явно нема чим збивати Х-22/Х-32 – нікуди не зникла. Це задає відповідний рівень бойової ефективності для російських стратегічних бомбардувальників.

Будь-яка ракетна атака росіян завжди несе терор проти цивільного населення. Бо навіть якщо російські ракети не влучають по житлових будинках, то завжди є уражаючі фактори у формі звуків вибухів, вибухової хвилі та розльоту уламків, які пошкоджують житло мирних мешканців. Сьогодні, 15 серпня, взагалі маємо ситуацію, коли російські крилаті ракети впали на житлові будинки, лікарню і садочок.

При цьому завжди варто пам'ятати, що будь-яка ракетна атака Росії в першу чергу має на меті "просадити" наш потенціал до опору.

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Тим більш, що навіть в міру того, як Україна отримуватиме додаткові західні ЗРК та нарешті західні винищувачі, проблема підтримання в строю наявних ЗРК та літаків радянського зразка, зокрема з використанням промислових потужностей – нікуди не дінеться, і стане ще гострішою. От сюди окупанти теж явно ціляться і будуть цілитись.

Атака "Калібрами" та "Шахедами" в ніч на 14 серпня по Одесі

Через цю атаку Одеса зазнала суттєвих пошкоджень житла та іншої інфраструктури через вибухову хвилю та інші уражаючі фактори.

Ця обставина перекрила собою факт, що тої ночі ППО взагалі-то змогла збити усі 100% аеродинамічних цілей, тобто всі 8 "Калібрів" та усі 15 літаючих мопедів. Хоча тоді росіяни проводили атаку буквально на "пістолетній дистанції". Це давало ризик, що і на цей раз мало що вдасться відбити.

Окремо цікавою вийшла офіційна демонстрація, що тої ночі по повітряних цілях росіян працювали одночасно й радянські С-300, і німецькі "зенітні танки" Gepard. Значить боєзапас до цих систем ще на достатньому рівні. Ув'язати в єдину систему управління ці дві різнопланові системи ППО – окреме досягнення наших зенітників.

Повітряні атаки росіян на Південь прямо пов'язані з їх діями з перешкоджання судноплавства в наші порти/ Тут слід бути готовими, що в цьому ракурсі росіяни й далі робитимуть акцент саме на пошкодження нашої портової інфраструктури, а вже в другу чергу – займатимуться цивільними суднами, що йтимуть до України.

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Атака "Кинджалами" вдень 11 серпня

Як можемо пригадати, тоді росіяни випустили 4 ракети цього типу, із яких 1 збила наша ППО. Інші 2, за офіційними заявами, влучили неподалік військового аеродрому в Коломиї, четверта – впала біля житлового будинку в селі, через що загинула дитина.

Якщо судити навіть лише з офіційних заяв, то ця ракетна атака виглядала особливо масштабною. Бо так виходить, що росіяни відстріляли одразу 4 "Кинджали" лише для того, щоб спробувати дістати кілька наших пілотів, які мають прямувати на навчання з польотів на F-16.

Тут ще й варто зробити поправку, що російські "теоретики" вирішили самі для себе дещо "модифікувати" теорію гіперзвукової зброї, зокрема у війні проти України. Вони тепер стверджують, що сам факт наявності таких ракет дозволяє тримати противника "у стратегічній невизначеності", бо можна бити по цілях на широкій території та не передбачувано для ворога. Також вони кажуть, що гіперзвукові ракети мають використовуватись для "ураження важливих об'єктів разом із засобами ППО".

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Іншими словами – окупанти перевели в доктринальну площину те, що їх пропаганда говорила про ракетні атаки по Києву тими ж "Кинджалами" у травні цього року.

Тому треба бути готовими, що географія атак "Кинджалами" по Україні далі може лише розширюватись. Також варто мати на увазі, що для самих росіян ракети Х-47М2 при всіх недоліках можуть бути кращі, аніж, наприклад, радянські аеробалістичні ракети Х-15.

Уважні читачі можуть заодно простежити, що всі ці засоби ураження, які росіяни відстріляли в епізодах 11, 14 та 15 серпня, раніше військові Росії могли відстріляти в кілька хвиль лише за 1,5 доби.

Можливо, таким способом росіяни хочуть поміняти формат ракетних обстрілів. Тобто, умовно кажучи, розтягувати на довший час хвилі ударів по критичній інфраструктурі. Точно про це можна буде стверджувати хіба що після циклу емпіричних спостережень.