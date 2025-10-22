Словаччина готова приєднається до санкцій ЄС проти Росії: Фіцо назвав умову

Братислава раніше утримувалася від підтримки 19-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. Однак прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо зауважив, що його країна долучиться до санкцій в разі виконання певної умови.

Лідери ЄС зустрінуться у четвер, щоб обговорити війну в Україні та питання європейської оборони. Про таке повідомляє 24 Канал із посиланням на матеріал Reuters.

Читайте також США поки не підтримали план ЄС щодо заморожених активів Росії, – Bloomberg

За якої умови Словаччина підтримає санкції Євросоюзу проти Росії?

Раніше Братислава категорично відмовлялася схвалювати 19-й пакет санкцій через вторгнення Росії в Україну. Словаччина вимагала врахувати негативні наслідки кліматичних цілей для автовиробників та запропонувати заходи для зниження високих цін на електроенергію в ЄС.

Своєю чергою Роберт Фіцо в середу, 22 жовтня, повідомив парламентський комітет про те, що перед самітом європейських лідерів він зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, щоб обговорити енергетику та автомобільну галузь.

Тож, якщо ми побачимо, що наші вимоги були враховані, я ще раз розгляну це сьогодні ввечері й, ймовірно, скажу канцлеру Мерцу, що ми погоджуємося з 19-м пакетом,

– зауважив словацький прем'єр.

За його словами, деякі вимоги вже увійшли до висновків саміту.

Reuters пише, що раніше Словаччина затримувала ухвалення попереднього пакету санкцій через вимоги, пов'язані з окремим планом ЄС щодо відмови від російських енергоресурсів. Така ініціатива потребує більшості голосів, на відміну від санкцій, які вимагають одностайності членів ЄС. 19-й пакет санкцій включає різні енергетичні та фінансові заходи.

Словаччина висунула свої умови для підтримки цього пакету ще місяць тому. Фіцо неодноразово критикував санкції, стверджуючи, що вони шкодять Європі більше, ніж Росії.

Крім того, він відходив від позиції європейських союзників через відверті проросійські погляди та тричі зустрічався з російським диктатором Путіним.

Зауважте! Разом з тим Братислава продовжує купувати російські енергоресурси та попереджає, що відмова від них призведе до фінансових втрат.

Економіка Словаччини сильно залежить від автомобільної галузі, тому країна приєдналася до критики планів ЄС щодо заборони двигунів внутрішнього згоряння протягом наступного десятиліття.

Словаччина критикує високі ціни на електроенергію, які нібито знижують конкурентоспроможність європейських компаній порівняно з США чи Китаєм.

Як Фіцо коментує війну в Україні?