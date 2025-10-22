Словакия готова присоединится к санкциям ЕС против России: Фицо назвал условие

Братислава ранее воздерживалась от поддержки 19-го пакета санкций Евросоюза против России. Однако премьер-министр страны Роберт Фицо отметил, что его страна присоединится к санкциям в случае выполнения определенного условия.

Лидеры ЕС встретятся в четверг, чтобы обсудить войну в Украине и вопросы европейской обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Reuters.

При каком условии Словакия поддержит санкции Евросоюза против России?

Ранее Братислава категорически отказывалась одобрять 19-й пакет санкций из-за вторжения России в Украину. Словакия требовала учесть негативные последствия климатических целей для автопроизводителей и предложить меры для снижения высоких цен на электроэнергию в ЕС.

В свою очередь Роберт Фицо в среду, 22 октября, сообщил парламентский комитет о том, что перед саммитом европейских лидеров он встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, чтобы обсудить энергетику и автомобильную отрасль.

Поэтому, если мы увидим, что наши требования были учтены, я еще раз рассмотрю это сегодня вечером и, вероятно, скажу канцлеру Мерцу, что мы согласны с 19-м пакетом,

– отметил словацкий премьер.

По его словам, некоторые требования уже вошли в выводы саммита.

Reuters пишет, что ранее Словакия задерживала принятие предыдущего пакета санкций из-за требований, связанные с отдельным планом ЕС по отказу от российских энергоресурсов. Такая инициатива требует большинства голосов, в отличие от санкций, которые требуют единодушия членов ЕС. 19-й пакет санкций включает различные энергетические и финансовые меры.

Словакия выдвинула свои условия для поддержки этого пакета еще месяц назад. Фицо неоднократно критиковал санкции, утверждая, что они вредят Европе больше, чем России.

Кроме того, он отходил от позиции европейских союзников из-за откровенных пророссийских взглядов и трижды встречался с российским диктатором Путиным.

Заметьте! Вместе с тем Братислава продолжает покупать российские энергоресурсы и предупреждает, что отказ от них приведет к финансовым потерям.

Экономика Словакии сильно зависит от автомобильной отрасли, поэтому страна присоединилась к критике планов ЕС по запрету двигателей внутреннего сгорания в течение следующего десятилетия.

Словакия критикует высокие цены на электроэнергию, которые якобы снижают конкурентоспособность европейских компаний по сравнению с США или Китаем.

Как Фицо комментирует войну в Украине?