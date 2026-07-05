"Америка ніколи не стане комуністичною": головні заяви Трампа до 250-річчя незалежності США

Дональд Трамп виступив із масштабною промовою з нагоди 250-річчя незалежності Сполучених Штатів. Під час звернення він різко розкритикував комунізм, заявив про "величезний успіх" американських дій проти Ірану та окреслив своє бачення майбутнього країни.

Про це повідомляє CNN.

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Які заяви зробив Трамп?

Президент США Дональд Трамп 4 липня виступив на урочистостях з нагоди Дня незалежності країни. У своїй промові він значну увагу приділив як міжнародній політиці, так і внутрішнім викликам, заявивши, що Америка переживає початок нового етапу розвитку.

Критика комунізму

Однією з головних тем виступу стала критика комунізму. Трамп заявив, що ця політична система є повною протилежністю американським цінностям і не має майбутнього у Сполучених Штатах.

Комуністична система є протилежністю американської системи, і комуністична система ніколи не працювала. Наші воїни не воювали проти комунізму на полях битв по всьому світу для того, щоб ця загроза знову підняла свою потворну голову тут, в Америці,

– сказав Трамп.

Водночас президент прямо не згадував Демократичну партію чи демократичних соціалістів, хоча його слова прозвучали після перемоги представників демократичного соціалістичного крила на праймеріз у низці американських штатів.

Як зазначає CNN, між демократичним соціалізмом і комунізмом існують суттєві ідеологічні відмінності, однак Трамп обмежився загальною заявою, що "Америка ніколи не стане комуністичною країною".

Заяви щодо Ірану та Венесуели

Окрему увагу президент США приділив ситуації навколо Ірану. Він заявив, що Вашингтон досяг "успіху".

Ми досягли величезного успіху; погляньте на Венесуелу, погляньте на Іран. Ми знищили їх, знищили їхні збройні сили,

– заявив Трамп.

Крім цього, американський президент наголосив, що США й надалі залишатимуться світовим лідером.

"Ми завжди будемо на вершині. Ми ніколи не дозволимо нашій країні впасти", – сказав він.

Третій президентський термін Трампа та "золотий час Америки"

Під час виступу Трамп також пожартував про можливість балотуватися на третій президентський термін, що викликало пожвавлення серед присутніх. Окремо він відзначив покоління американців, які брали участь у Другій світовій війні.

"Вони – найвидатніше покоління. Мені неприємно це визнавати, але це так", – сказав президент США.

Ще одним символічним елементом церемонії стала демонстрація історичних американських прапорів. За словами Трампа, один із них був виготовлений ще у 1777 році та має 13 зірок і 13 смуг, що символізують перші штати, які проголосили незалежність.

"Для нас велика честь представити сьогодні ввечері в самому серці столиці нашої країни один із найперших американських прапорів. Виготовлений у 1777 році, він прикрашений 13 зірками та 13 смугами, що символізують 13 штатів, які проголосили свою незалежність 4 липня. Ці прапори багато чого побачили", – наголосив він.

На завершення промови Трамп пообіцяв, що країна переживає початок нового етапу розвитку.

Це лише світанок золотого століття Америки, і в цей 250-й День незалежності ми заявляємо, як і два з половиною століття тому, що заради нашої країни, заради наших дітей і заради справи свободи ми виведемо нашу країну на новий рівень, на рівень, якого раніше не було. Ми зробимо її більшою, кращою, сильнішою і будемо любити її ще більше,

– підсумував президент США.

Нагадаємо, після завершення виступу Трампа небо над столицею освітив грандіозний феєрверк. Організатори повідомили, що шоу тривало близько 40 хвилин і мало стати найбільшим в історії країни. Для святкування використали близько 850 тисяч феєрверків, які одночасно запускали з кількох майданчиків. За видовищем разом із першою леді спостерігав і президент США.

Проте, святкування супроводжувалися й окремими інцидентами. Під час феєрверка в Нью-Йорку на Бруклінському мосту виникла невелика пожежа, яку оперативно ліквідували без постраждалих.