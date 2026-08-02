Єдина АЕС Угорщини може повністю зупинитися через рекордне обміління Дунаю

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр попередив про критичні п'ять днів для країни. Причиною є обміління Дунаю, яке загрожує зупинкою єдиної АЕС на тлі нової хвилі спеки.

Про це повідомили в Reuters.

Чому єдина АЕС в Угорщині може зупинитися?

У виданні зазначили, що тривала спека та посуха охопили значну частину Європи, спричинивши рекордне обміління річок. Це вплинуло на водопостачання, судноплавство та виробництво електроенергії в окремих країнах.

Через критично низький рівень води в Дунаї угорська АЕС "Пакш", яка забезпечує близько половини потреб країни в електроенергії, працює лише на незначній частині своєї потужності.

Водночас фахівці прогнозують, що найближчими днями рівень води в річці продовжить знижуватися.

На нас чекають найкритичніші п'ять днів. Завтра електростанція Пакш не вироблятиме електроенергію, а попереду – найспекотніші дні з температурою 40 градусів за Цельсієм,

– заявив Мадяр.

Він зазначив, що остаточне рішення про зупинку АЕС ухвалюватиме керівництво станції відповідно до суворих протоколів безпеки.

За його словами, після заклику уряду домогосподарства та понад 300 компаній добровільно скоротили споживання електроенергії.

Це дозволило зменшити навантаження на енергосистему, тому наразі влада не запроваджуватиме обов'язкових обмежень для бізнесу, хоча така можливість залишається.

Також у Digi24 повідомили, що румунська армія розпочала термінову операцію на Дунаї, щоб змінити напрямок потоку води й забезпечити стабільну роботу одного з реакторів АЕС в Чернаводі.

Для цього військові планують підірвати скелю, яка перешкоджає надходженню достатньої кількості води. Перші два випробувальні вибухи вже відбулися, після чого фахівці проведуть додаткові перевірки.

Основний етап операції з кількома контрольованими детонаціями запланований на 3 серпня.

Міністерство оборони залучає понад 100 солдатів та 16 технічних засобів для зміни русла Дунаю в напрямку атомної електростанції Чернавода. Водолази-рятувальники успішно провели перші випробування,

– заявили в Міноборони Румунії.

За словами заступника командувача ВМС Румунії Марселя Некулає, скеля виявилася значно твердішою, ніж припускали фахівці, тому операцію продовжать після додаткових перевірок.