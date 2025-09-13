Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що йому не дуже імпонує концепція східного флангу НАТО. Російські ракети цілком здатні долетіти до Лондона та Мадрида за лічені хвилини.

За його словами, уся Європа – східний фланг НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Генерального секретаря НАТО Марка Рютте та Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі Алекса Гринкевича.

Що Марк Рютте заявив про російську ракетну загрозу для Європи?

Загалом кажучи, знаєте, мені не подобається все це мислення про східний фланг, бо воно створює враження, що якщо я живу в Мадриді чи Лондоні, то я в безпеці, ніж коли живу в Таллінні,

– зазначив Марк Рютте.

За його словами, сучасні російські ракети здатні летіти зі швидкістю, що у 5 разів перевищує швидкість звуку. Вона здатні долетіти до Лондона чи Мадрида за 5 – 10 хвилин.

"Тож у цьому сенсі давайте погодимося, що в рамках цього Альянсу з 32 країн ми всі живемо на східному фланзі", – заявив він.

