Новейшие российские ракеты могут за считанные минуты долететь до Лондона и Мадрида, – Рютте
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что новейшие российские ракеты могут долететь до Лондона и Мадрида за 5 – 10 минут.
- Рютте считает, что вся Европа является восточным флангом НАТО, учитывая скорость современных ракет.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что ему не очень импонирует концепция восточного фланга НАТО. Российские ракеты вполне способны долететь до Лондона и Мадрида за считанные минуты.
По его словам, вся Европа – восточный фланг НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Генерального секретаря НАТО Марка Рютте и Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе Алекса Гринкевича.
Что Марк Рютте заявил о российской ракетной угрозе для Европы?
В общем говоря, знаете, мне не нравится все это мышление о восточном фланге, потому что оно создает впечатление, что если я живу в Мадриде или Лондоне, то я в безопасности, чем когда живу в Таллинне,
– отметил Марк Рютте.
По его словам, современные российские ракеты способны лететь со скоростью, что в 5 раз превышает скорость звука. Она способны долететь до Лондона или Мадрида за 5 – 10 минут.
"Поэтому в этом смысле давайте согласимся, что в рамках этого Альянса из 32 стран мы все живем на восточном фланге", – заявил он.
Как НАТО реагирует на атаку БпЛА по Польше?
НАТО начинает операцию "Восточный дозорный" для укрепления обороны восточного фланга Европы.
По словам генсека Альянса, к операции уже присоединились Дания, Франция, Великобритания, Германия, а другие союзники планируют присоединиться в ближайшее время. В свою очередь главнокомандующий НАТО Алексус Гринкевич подчеркнул, что Альянс будет защищать каждый клочок своей территории.
"Мое послание Путину четкое: прекрати войну в Украине, прекрати эскалацию войны, которую он фактически ведет против мирных жителей и гражданской инфраструктуры, и прекрати нарушать воздушное пространство союзников. Знай, что мы готовы, мы бдительны и мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", – заявил Рютте.