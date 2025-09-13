По его словам, вся Европа – восточный фланг НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Генерального секретаря НАТО Марка Рютте и Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе Алекса Гринкевича.
Что Марк Рютте заявил о российской ракетной угрозе для Европы?
В общем говоря, знаете, мне не нравится все это мышление о восточном фланге, потому что оно создает впечатление, что если я живу в Мадриде или Лондоне, то я в безопасности, чем когда живу в Таллинне,
– отметил Марк Рютте.
По его словам, современные российские ракеты способны лететь со скоростью, что в 5 раз превышает скорость звука. Она способны долететь до Лондона или Мадрида за 5 – 10 минут.
"Поэтому в этом смысле давайте согласимся, что в рамках этого Альянса из 32 стран мы все живем на восточном фланге", – заявил он.
Как НАТО реагирует на атаку БпЛА по Польше?
НАТО начинает операцию "Восточный дозорный" для укрепления обороны восточного фланга Европы.
По словам генсека Альянса, к операции уже присоединились Дания, Франция, Великобритания, Германия, а другие союзники планируют присоединиться в ближайшее время. В свою очередь главнокомандующий НАТО Алексус Гринкевич подчеркнул, что Альянс будет защищать каждый клочок своей территории.
"Мое послание Путину четкое: прекрати войну в Украине, прекрати эскалацию войны, которую он фактически ведет против мирных жителей и гражданской инфраструктуры, и прекрати нарушать воздушное пространство союзников. Знай, что мы готовы, мы бдительны и мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", – заявил Рютте.