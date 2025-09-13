По его словам, вся Европа – восточный фланг НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Генерального секретаря НАТО Марка Рютте и Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе Алекса Гринкевича.

Что Марк Рютте заявил о российской ракетной угрозе для Европы?

В общем говоря, знаете, мне не нравится все это мышление о восточном фланге, потому что оно создает впечатление, что если я живу в Мадриде или Лондоне, то я в безопасности, чем когда живу в Таллинне,

– отметил Марк Рютте.

По его словам, современные российские ракеты способны лететь со скоростью, что в 5 раз превышает скорость звука. Она способны долететь до Лондона или Мадрида за 5 – 10 минут.

"Поэтому в этом смысле давайте согласимся, что в рамках этого Альянса из 32 стран мы все живем на восточном фланге", – заявил он.

