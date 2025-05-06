Україна може завдати ударів по Росії 9 травня, – The Washington Post

Росія перекинула значну кількість систем ППО для посилення захисту Москви. Водночас джерела припускають, що 9 травня Україна може завдати ударів по інших регіонах Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Чи можуть дрони атакувати Москву 9 травня

9 травня президент Росії Владімір Путін прийматиме в Москві понад десяток іноземних лідерів з дружніх країн, зокрема президента Китаю Сі Цзіньпіна. Через це в Росії почастішали спекуляції, що Україна може скористатися моментом, аби завдати удару по іміджу Кремля перед його партнерами.

Однак високопоставлений представник українських сил оборони заявив, що спроба атаки на Москву малоймовірна через низькі шанси на успіх.

Як бачите, вони перемістили всі російські системи протиповітряної оборони для захисту Москви. Навіть якщо спроба буде, вона не буде успішною. Можливо, Україна завдасть ударів по інших регіонах Росії, але не по Москві,

– пояснив співрозмовник видання.

Інший представник оборонного відомства додав, що атака на парад на Червоній площі, на який мають прибути чиновники з Китаю, Індії та навіть деяких європейських країн, може спровокувати російську відповідь і роздратувати Вашингтон.

До слова, в міноборони Росії заявили, що у ніч на 6 травня над низкою регіонів нібито збили та перехопили 105 безпілотників. Через атаку БпЛА призупиняли роботу 13 російських аеропортів, зокрема у Москві, Самарі, Саратові, Волгограді та Казані.