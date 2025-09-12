Російська атака безпілотниками по Польщі стала нахабним кроком з боку диктатора Путіна. Зараз надважливо, аби НАТО правильно відреагувало на такий крок країни-агресорки.

Про це 24 Каналу головний редактор порталу "Україна арабською" Мохаммад Фараджаллах. За його словами, НАТО не може дозволити Росії ось так безкарно порушувати повітряний простір. Тут потрібні дії з боку Альянсу.

Якою має бути реакція від НАТО?

Як наголосив Фараджаллах, в НАТО залишився один спосіб вижити. Потрібно жорстко відповідати на дії Росії. Звісно, навряд чи там підуть на різку ескалацію та атакують Росію. Але цілком можна зробити й інші серйозні кроки. До прикладу, почати брати участь в захисті українського неба.

Нехай вони нарешті приймуть пропозицію Зеленського, що європейське небо – це одне небо. Не вийде охороняти небо Польщі без неба України. Нехай хоча б частина українського неба буде в радіусі захисту Patriot, які в Словаччині, Румунії, Польщі,

– зазначив Фараджаллах.

Якщо серйозної відповіді на дії Росії не буде, то Путін продовжить запускати безпілотники по території країн НАТО. Не можна робити так, щоб він почував себе безкарним.

Всі ці події наштовхують і на те, що потрібно формувати нові військово-політичні союзи. Це мають бути альянси, куди увійдуть ті держави, які усвідомлюють загрозу від Росії та готові їй протидіяти.

Атака Росії на Польщу: коротко