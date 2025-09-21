Дональд Трамп у мережі накинувся з погрозами на Афганістан. Глава Білого дому вимагає від країни повернути США військову авіабазу Баграм.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

Що написав Трамп до афганської влади?

Дональд Трамп зажадав від Афганістану повернути США авіабазу Баграм, погрозивши, "поганими речами", якщо цього не станеться.

Якщо Афганістан не поверне авіабазу Баграм тим, хто її побудував, Сполученим Штатам Америки, стануться дуже погані речі,

– написав глава Білого дому у соцмережі.



Трамп пригрозив Афганістану через військову базу Баграм / Скриншот з акаунту Truth Social

Також Дональд Трамп під час спілкування з репортерами проговорив, чи не виключає він можливість введення військ в Афганістан, щоб повернути Баграм. За словами президента США, наразі про це не варто говорити.

"Зараз ми ведемо переговори з Афганістаном, і ми хочемо, щоб вона (база Баграм – 24 Канал) повернулася, і хочемо, щоб її повернули найближчим часом, негайно. А якщо вони ("Талібан" – 24 Канал) цього не зроблять, ви дізнаєтесь, що я збираюся зробити", – заявив Трамп.

Що відомо про авіабазу Баграм в Афганістані?

Аеропорт у Баграмі, що за 40 кілометрів від афганської столиці Кабула, був побудований у 1950-х роках Радянським Союзом. Пізніше летовище перетворилося на авіабазу, яку підтримували афганські Повітряні сили та США.

Ця авіабаза стала однією з відправних точок для вторгнення СРСР на територію Афганістану. Згодом радянські війська окупували Баграм та розмістили там свою авіацію та війська.

Після виведення радянських військ у 1989 році Афганістан занурився в громадянську війну. З 1999 року за контроль над базою точилися бої, і вже у 2000 році таліби змогли захопити об'єкт.

Під час американського вторгнення базу взяла під контроль та обороняла британська Спеціальна човнова служба. До середини червня 2002 року аеродром Баграм став головним пунктом дислокації для понад 7 000 військових США та союзників.

Згодом аеродром став головним центром операцій США та НАТО в Афганістані – від 2001 року й до виведення американських військ у серпні 2021-го.

Його злітно-посадкова смуга завдовжки 3,6 кілометра може приймати як бомбардувальники, так і великі транспортні літаки.

Що ще заявляв Трамп про наміри повернути авіабазу?