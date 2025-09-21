Дональд Трамп в сети набросился с угрозами на Афганистан. Глава Белого дома требует от страны вернуть США военную авиабазу Баграм.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

Что написал Трамп к афганским властям?

Дональд Трамп потребовал от Афганистана вернуть США авиабазу Баграм, пригрозив, "плохими вещами", если этого не произойдет.

Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил, Соединенным Штатам Америки, произойдут очень плохие вещи,

– написал глава Белого дома в соцсети.



Трамп пригрозил Афганистану из-за военной базы Баграм / Скриншот из аккаунта Truth Social

Также Дональд Трамп во время общения с репортерами проговорил, не исключает ли он возможность ввода войск в Афганистан, чтобы вернуть Баграм. По словам президента США, сейчас об этом не стоит говорить.

"Сейчас мы ведем переговоры с Афганистаном, и мы хотим, чтобы она (база Баграм – 24 Канал) вернулась, и хотим, чтобы ее вернули в ближайшее время, немедленно. А если они ("Талибан" – 24 Канал) этого не сделают, вы узнаете, что я собираюсь сделать", – заявил Трамп.

Что известно об авиабазе Баграм в Афганистане?

Аэропорт в Баграме, что в 40 километрах от афганской столицы Кабула, был построен в 1950-х годах Советским Союзом. Позже аэропорт превратился в авиабазу, которую поддерживали афганские Воздушные силы и США.

Эта авиабаза стала одной из отправных точек для вторжения СССР на территорию Афганистана. Впоследствии советские войска оккупировали Баграм и разместили там свою авиацию и войска.

После вывода советских войск в 1989 году Афганистан погрузился в гражданскую войну. С 1999 года за контроль над базой шли бои, и уже в 2000 году талибы смогли захватить объект.

Во время американского вторжения базу взяла под контроль и обороняла британская Специальная лодочная служба. К середине июня 2002 года аэродром Баграм стал главным пунктом дислокации для более 7 000 военных США и союзников.

Впоследствии аэродром стал главным центром операций США и НАТО в Афганистане – с 2001 года и до вывода американских войск в августе 2021-го.

Его взлетно-посадочная полоса длиной 3,6 километра может принимать как бомбардировщики, так и крупные транспортные самолеты.

Что еще заявлял Трамп о намерениях вернуть авиабазу?