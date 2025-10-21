У Бельгії розповіли, коли зможуть передати Україні F-16

У вівторок, 21 жовтня, міністр оборони Бельгії Тео Франкен виступив на форумі Центру європейської політики (EPC) у Брюсселі. Чиновник розповів, коли його країна зможе передати Україні свої винищувачі F-16.

Терміни військової допомоги залежать від розгортання літаків F-35 на території європейської держави. Деталі повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентку "Радіо Свобода".

Дивіться також Потрібно тисячі в день: які в України є дрони-перехоплювачі та чи зможуть закрити небо від "Шахедів"

Коли Україна отримає F-16 від Бельгії?

За словами міністра оборони, процес розгортання F-35 у Бельгії є "дуже важливою фазою" для військово-повітряних сил країни та напряму пов'язаний із передачею F-16 Україні.

Як тільки ми зможемо – ми передамо (F-16 для України – 24 Канал),

– запевнив він.

Посадовець нагадав, що Бельгія має потужності DCA (Defensive Counter Air) і відіграє важливу роль у політиці ядерного стримування НАТО. Наразі вона продовжує отримувати постачання за графіком, зокрема перші три F-35 уже прибули й мають стати оперативними.

Це займе, думаю, рік або півтора. Коли ми отримаємо оперативну спроможність, ми зможемо передати наші F-16 Україні,

– наголосив Франкен.

Довідка: Бельгія входить до коаліції країн, які готують передачу Україні F-16. Раніше Франкен заявляв, що Брюссель "спробує зробити це навіть раніше запланованого терміну", хоча точну дату не називав. За попередніми даними уряду країни, йдеться про 2026 рік. Цікаво, що в березні затримки були пов'язані з постачанням нових F-35 зі США.

Що відомо про останню військову допомогу Україні?