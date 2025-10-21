У Бельгії розповіли, коли зможуть передати Україні F-16
- Передача F-16 для України від Бельгії залежить від розгортання в країні F-35, яке може зайняти від року до півтора.
- Бельгія є частиною ядерного стримування НАТО, тому її перехід на нові винищувачі має стратегічне значення.
У вівторок, 21 жовтня, міністр оборони Бельгії Тео Франкен виступив на форумі Центру європейської політики (EPC) у Брюсселі. Чиновник розповів, коли його країна зможе передати Україні свої винищувачі F-16.
Терміни військової допомоги залежать від розгортання літаків F-35 на території європейської держави. Деталі повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентку "Радіо Свобода".
Коли Україна отримає F-16 від Бельгії?
За словами міністра оборони, процес розгортання F-35 у Бельгії є "дуже важливою фазою" для військово-повітряних сил країни та напряму пов'язаний із передачею F-16 Україні.
Як тільки ми зможемо – ми передамо (F-16 для України – 24 Канал),
– запевнив він.
Посадовець нагадав, що Бельгія має потужності DCA (Defensive Counter Air) і відіграє важливу роль у політиці ядерного стримування НАТО. Наразі вона продовжує отримувати постачання за графіком, зокрема перші три F-35 уже прибули й мають стати оперативними.
Це займе, думаю, рік або півтора. Коли ми отримаємо оперативну спроможність, ми зможемо передати наші F-16 Україні,
– наголосив Франкен.
Довідка: Бельгія входить до коаліції країн, які готують передачу Україні F-16. Раніше Франкен заявляв, що Брюссель "спробує зробити це навіть раніше запланованого терміну", хоча точну дату не називав. За попередніми даними уряду країни, йдеться про 2026 рік. Цікаво, що в березні затримки були пов'язані з постачанням нових F-35 зі США.
Що відомо про останню військову допомогу Україні?
Нагадаємо, 17 жовтня Володимир Зеленський відвідав Білий дім. Український президент назвав кількагодинну зустріч із Дональдом Трампом "предметною" та додав, що її результат може реально наблизити завершення цієї війни. Однак джерела розповіли для CNN, що США відмовили в наданні ракет Tomahawk, оскільки Україна нібито прагне ескалації конфлікту.
За підсумками візиту Зеленський також заявив, що наразі триває робота над закупівлею 25 комплексів Patriot. Аналітики Defense Express порахували приблизну вартість систем ППО та розповіли про чергу для їх отримання.
Фінляндія надасть Україні вже 30-й пакет військової допомоги вартістю близько 52 мільйонів євро та готова долучитися до ініціативи PURL.