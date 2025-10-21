В Бельгии рассказали, когда смогут передать Украине F-16
- Передача F-16 для Украины от Бельгии зависит от развертывания в стране F-35, которое может занять от года до полутора.
- Бельгия является частью ядерного сдерживания НАТО, поэтому ее переход на новые истребители имеет стратегическое значение.
Во вторник, 21 октября, министр обороны Бельгии Тео Франкен выступил на форуме Центра европейской политики (EPC) в Брюсселе. Чиновник рассказал, когда его страна сможет передать Украине свои истребители F-16.
Сроки военной помощи зависят от развертывания самолетов F-35 на территории европейского государства. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентку "Радио Свобода".
Когда Украина получит F-16 от Бельгии?
По словам министра обороны, процесс развертывания F-35 в Бельгии является "очень важной фазой" для военно-воздушных сил страны и напрямую связан с передачей F-16 Украине.
Как только мы сможем – мы передадим (F-16 для Украины – 24 Канал),
– заверил он.
Чиновник напомнил, что Бельгия имеет мощности DCA (Defensive Counter Air) и играет важную роль в политике ядерного сдерживания НАТО. Сейчас она продолжает получать поставки по графику, в частности первые три F-35 уже прибыли и должны стать оперативными.
Это займет, думаю, год или полтора. Когда мы получим оперативную способность, мы сможем передать наши F-16 Украине,
– подчеркнул Франкен.
Справка: Бельгия входит в коалицию стран, которые готовят передачу Украине F-16. Ранее Франкен заявлял, что Брюссель "попытается сделать это даже раньше запланированного срока", хотя точную дату не называл. По предварительным данным правительства страны, речь идет о 2026 году. Интересно, что в марте задержки были связаны с поставкой новых F-35 из США.
Что известно о последней военной помощи Украине?
- Напомним, 17 октября Владимир Зеленский посетил Белый дом. Украинский президент назвал многочасовую встречу с Дональдом Трампом "предметной" и добавил, что ее результат может реально приблизить завершение этой войны. Однако источники рассказали для CNN, что США отказали в предоставлении ракет Tomahawk, поскольку Украина якобы стремится к эскалации конфликта.
- По итогам визита Зеленский также заявил, что сейчас идет работа над закупкой 25 комплексов Patriot. Аналитики Defense Express посчитали приблизительную стоимость систем ПВО и рассказали об очереди для их получения.
- Финляндия предоставит Украине уже 30-й пакет военной помощи стоимостью около 52 миллионов евро и готова присоединиться к инициативе PURL.