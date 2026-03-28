Голову ICE госпіталізовували через тиск адміністрації Трампа щодо імміграційної політики, – ЗМІ

Виконувача обов'язків керівника Міграційної та митної служби США Тодда Лайонса щонайменше двічі госпіталізовували до лікарні. Причиною був стрес, спричинений тиском стосовно імміграційної політики.

Про це пише Politico з посиланням на джерела, обізнаних із цим питанням.

Як тиснуть на ICE?

За даними видання, впродовж останніх семи місяців Тодд Лайонс щонайменше двічі потрапляв до лікарні. У грудні 2025 року під час одного з інцидентів охорона чоловіка відвезла його до медзакладу у Вашингтоні.

Тоді він провів у лікарні одну ніч. У вересні 2025 року чоловік також пробув у під наглядом лікарів щонайменше одну ніч. Утім, навіть вищезгадані інциденти, згідно з оприлюдненою інформацією, не були першими.

Минулого літа Лайонс розхвилювався через невдалу операцію, коли не вдалося знайти мігранта зі списку. Через це охоронець приніс дефібрилятор із найближчої установи на випадок, якщо знадобиться допомога.

Зазначається, що під час подібних інцидентів Лайонс сильно пітнів, а його обличчя ставало яскраво-червоним. За словами співрозмовників, це пов'язано з тиском Білого дому на нього для посилення депортацій.

За даними джерел, на ранкових телефонних нарадах за участі чиновників адміністрації заступник керівника апарату Білого дому Стівен Міллер кричав на Лайонса, хоча, за словами іншого джерела, той просто був "палким".

Він був помітно засмучений і йому було важко приймати рішення, які мав приймати директор,

– розповів один зі співрозмовників.

Сам Лайонс заперечив, що його напруження якось пов'язане з Білим домом, мовляв, він працює у виснажливому режимі від початку роботи нової адміністрації, намагаючись "виправити наслідки політики Джо Байдена".

Водночас у Міністерстві внутрішньої безпеки також запевнили, що жодних проблем у взаємодії немає. Речниця відомства Лорес Біс заявила, що Лайонс має хороші взаємини зі Стівеном Міллером та всією командою.

