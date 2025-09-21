Міністр оборони Білорусі заявив, що Мінськ зацікавлений у зниженні напруженості у відносинах з Польщею. Там нібито не хочуть воювати з сусідами.

Про це міністр оборони Білорусі Віктор Хренін сказав російському пропагандисту Павлу Зарубіну, передає 24 Канал із посиланням на БЕЛТА.

Що Хренін каже про напруженість із Польщею?

Очільник міністерства оборони Білорусі сказав, що курс у "військових поляків" відрізняється від "слів політичного керівництва".

Звичайно, ми зацікавлені в зниженні, військової насамперед, напруженості. Польща – все-таки наші сусіди. Як каже наш президент, сусідів не вибирають. Воювати ми не хочемо з ними,

– каже Хренін.

Він додав, що вся агресія нібито йде від політичного керівництва Польщі.

Що відомо про загострення напруги між країнами?