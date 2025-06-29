В армії Ізраїлю заявляють, що вдалося ліквідувати одного з засновників ХАМАС у Газі

ЦАХАЛ повідомив про знищення Хахама Мухаммада Іссу Аль-Іссу внаслідок удару по Газа-Сіті. Він – один з засновників військового крила ХАМАС.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Hill.

Дивіться також Іран почав ремонт на ядерному об'єкті у Натанзі після атаки США: в ISW припустили мету

ЦАХАЛ каже про ліквідацію засновника ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію Хахама Мухаммада Іссм Аль-Ісси – одного із засновників військового крила ХАМАС.

Аль-Ісса очолював підготовку бойових підрозділів ХАМАС, проводив навчання та планував масову атаку 7 жовтня. Як керівник бойової підтримки, він розробляв удари з повітря та моря проти Ізраїлю,

– написали в ЦАХАЛ.

Журналісти нагадали, що протягом останнього року Ізраїль ліквідував кількох високопоставлених членів ХАМАС, зокрема лідерів Ісмаїла Ханія та Ях'я Сінвара. ЦАХАЛ заявив, що Аль-Ісса був одним з останніх впливових командирів ХАМАС, які залишалися в секторі Газа.

Раніше військові Ізраїлю повідомляли про атаку на "найбільший об'єкт збагачення ядерного урану" в Ірані. 13 червня бійці ЦАХАЛ завдали "значної шкоди" великому об'єкту зі збагачення ядерної енергії.