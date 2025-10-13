Зміцнення миру в Газі та повернення заручників: усе про ситуацію на Близькому Сході
Палестинське угрупування ХАМАС звільнило 20 заручників у межах мирної угоди з Ізраїлем. Водночас світові лідери збираються на саміт в Єгипті для обговорення шляхів зміцнення миру в Газі.
Усе, що відомо про ситуацію на Близькому Сході, розповідає 24 Канал.
Що відбувається на Близькому Сході?
Під час зустрічі зі світовими лідерами в Єгипті, присвяченій майбутньому Гази та миру на Близькому Сході Трамп згадав про другий етап свого 20-пунктного плану припинення вогню, спрямованого на закінчення війни між Ізраїлем і ХАМАСом. Участь у зустрічі підтвердили понад 20 глав держав і урядів, серед них: президент Франції Еммануель Макрон, король Йорданії Абдалла II, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністри Великої Британії Кір Стармер, Італії Джорджія Мелоні, Іспанії Педро Санчес та Пакистану Шехбаз Шаріф, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Саміт очолять президент Абдель Фаттаха ас-Сісі та президент США Дональд Трамп. Очікується, що у Шарм-ель-Шейху політики обговорять шляхи зміцнення перемир’я в Газі та перспективи стабільності на Близькому Сході. Червоний Хрест отримав живих заручників у Газі, які після припинення бойових дій повернулися до Ізраїлю. Серед повернутих заручників: Президент США 13 жовтня прибув до Ізраїлю. Візит відбувається на тлі початку звільнення заручників за його планом припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС. У парламенті Ізраїлю Дональд Трамп офіційно оголосив, що війна в Газі закінчена. Думаю, люди від цього втомилися. Це тривало століття, так, не тільки нещодавно. Це тривало століттями... Так, припинення вогню буде дотримуватися, Нетаньягу вручив Трампу статуетку золотого голуба. Прем'єр-міністр Ізраїлю приймає президента США у своєму офісі в Кнесеті, після чого обидва виступлять у парламенті.
Трамп заявив про початок другого етапу мирного плану
Світові лідери збираються на саміт в Єгипті
ХАМАС звільнив 20 живих заручників
Дональд Трамп прибув до Ізраїлю
– сказав американський лідер.
