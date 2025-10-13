Палестинське угрупування ХАМАС звільнило 20 заручників у межах мирної угоди з Ізраїлем. Водночас світові лідери збираються на саміт в Єгипті для обговорення шляхів зміцнення миру в Газі.

Усе, що відомо про ситуацію на Близькому Сході, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Трамп одержимий ідеєю отримати Нобелівську премію миру 2025: чи є в нього шанси на перемогу

Що відбувається на Близькому Сході?