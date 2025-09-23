Невідомі дрони у ніч на 23 вересня помітили у Данії, Норвегії та Швеції. Після цього випадку Данію запросили на нараду ЄС щодо створення "стіни дронів" на східному кордоні Європейського Союзу.

Зустріч пройде у п'ятницю, 26 вересня, на чолі з єврокомісаром з питань оборони Андрюсом Кубілюсом. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на речника Європейської комісії Тома Реньє, якого цитує "Європейська правда".

Що відомо про нараду щодо "стіни дронів"?

На зустрічі із Кубілюсом будуть представники Естонії, Латвії, Фінляндії, Литви, Польщі, Румунії, Болгарії.

"А тепер можу додати до цього списку також Данію. Звичайно, поряд з Україною", – сказав Реньє.

Він наголосив, що випадок із Данією показав усім, хто сумнівався, наскільки необхідне створення "стіни дронів" у Євросоюзі.

Останні атаки в Румунії, Польщі, Естонії, а тепер і в Данії – чотири держави-члени стали цілями. Саме тому ми працюватимемо над реалізацією цієї "стіни дронів",

– додав речник Єврокомісії.

До слова, президент Євроради Антоніу Кошта писав, що теж стривожений повідомленнями з Данії.

Він заявив, що Данія може розраховувати на повну солідарність Європи.

"Європа має бути спроможна захистити свою критичну інфраструктуру. На нашій неформальній зустрічі у Копенгагені 1 жовтня ми попрацюємо над тим, щоб посилити спільну оборонну готовність Європи", – написав президент Євроради в X.

Що відомо про дрони над Данією, Норвегією та Швецією?