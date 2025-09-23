Неизвестные дроны в ночь на 23 сентября заметили в Дании, Норвегии и Швеции. После этого случая Данию пригласили на совещание ЕС по созданию "стены дронов" на восточной границе Европейского Союза.

Встреча пройдет в пятницу, 26 сентября, во главе с еврокомиссаром по вопросам обороны Андрюсом Кубилюсом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Европейской комиссии Тома Ренье, которого цитирует "Европейская правда".

Смотрите также Здесь заметили загадочные дроны: как далеко от России Дания, Швеция и Норвегия – показываем на карте

Что известно о совещании по "стене дронов"?

На встрече с Кубилюсом будут представители Эстонии, Латвии, Финляндии, Литвы, Польши, Румынии, Болгарии.

"А теперь могу добавить в этот список также Данию. Конечно, наряду с Украиной", – сказал Ренье.

Он отметил, что случай с Данией показал всем, кто сомневался, насколько необходимо создание "стены дронов" в Евросоюзе.

Последние атаки в Румынии, Польше, Эстонии, а теперь и в Дании – четыре государства-члена стали целями. Именно поэтому мы будем работать над реализацией этой "стены дронов",

– добавил представитель Еврокомиссии.

К слову, президент Евросовета Антониу Кошта писал, что тоже встревожен сообщениями из Дании.

Он заявил, что Дания может рассчитывать на полную солидарность Европы.

"Европа должна быть способна защитить свою критическую инфраструктуру. На нашей неформальной встрече в Копенгагене 1 октября мы поработаем над тем, чтобы усилить общую оборонную готовность Европы", – написал президент Евросовета в X.

Что известно о дронах над Данией, Норвегией и Швецией?