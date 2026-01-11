Долітають до Москви: Британія може передати Україні новітні балістичні ракети

Велика Британія може передати Україні тактичні балістичні ракети великої дальності Nightfall. Водночас ця система ще перебуває на етапі розробки – Лондон лише оголосив конкурс на реалізацію проєкту.

Міністерство оборони Великої Британії оголосило пошук національних компаній, здатних спроєктувати, розробити та виготовити перші три дослідні ракети. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.

Що відомо про ракети, які може передати Україні Велика Британія?

Вартість контракту на виготовлення ракет оцінюється у 9 мільйонів фунтів стерлінгів, що перевищує 11,8 мільйона доларів США. Про це повідомляє видання The Sun.

Очікується, що ракети Nightfall матимуть бойову частину масою близько 200 кілограмів, хоча в окремих джерелах згадується і 300 кілограмів. Заявлена дальність ураження становить від 310 до 370 миль – приблизно 500 – 600 кілометрів, що теоретично дозволяє завдавати ударів по цілях глибоко на території Росії, включно з Москвою.

Запуск планується здійснювати з мобільних наземних пускових установок, змонтованих на транспортних платформах. Такий підхід забезпечує високу мобільність, дає змогу швидко змінювати позиції та знижує ризик ураження у відповідь.

Раніше Defence Express звертало увагу, що технічні вимоги Лондона до Nightfall поєднують малопомітність, високу точність, стійкість до радіоелектронних перешкод, значну дальність і потужну бойову частину – при цьому за максимально низької вартості.

Зокрема, ракета має мати низьку багатоспектральну сигнатуру, що ускладнює її виявлення. Також передбачена висока точність навіть за активного впливу засобів РЕБ – допустиме відхилення від цілі не повинно перевищувати 5 метрів.

За задумом розробників, Nightfall рухатиметься квазібалістичною траєкторією з активним маневруванням на фінальній ділянці польоту. Орієнтовна ціна однієї ракети – до 675 тисяч доларів США, без урахування вартості боєголовки, пускової установки та витрат на розробку.

Водночас британський міністр оборони Джон Гілі в коментарі The Sun 11 січня розповів, що під час його нещодавнього візиту до України потяг, яким він їхав, був змушений зупинитися через російський обстріл. Це сталося вночі 9 січня, коли Росія вперше застосувала ракету "Орешник" по Львову та знову атакувала Київ дронами і ракетами.

Ми були достатньо близько, щоб почути сирени повітряної тривоги. Це був серйозний момент і яскраве нагадування про шквал безпілотників і ракет, що атакували українців за мінусової температури,

– сказав Гілі.

Він наголосив, що Британія не має наміру миритися з такими діями та планує й надалі надавати Україні сучасне озброєння, щоб вона могла чинити опір агресії.