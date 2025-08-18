Укр Рус
Геополітика Америка Була чудова розмова, – Трамп про переговори з Зеленським
18 серпня, 21:59
1

Була чудова розмова, – Трамп про переговори з Зеленським

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Трамп назвав переговори з Зеленським успішними.
  • Зеленський також відзначив, що розмова з Трампом була гарною і можливо, найкращою за весь час.

У Білому домі відбулася зустріч лідерів США та України. Трамп назвав переговори з Зеленським успішними.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву лідера США.

Що заявив Трамп про розмову з Зеленським?

Дональд Трамп і Володимир Зеленський у понеділок, 18 серпня, проводили спільну зустріч у Білому домі.

Невдовзі відкрита частина зустрічі лідерів завершилась та згодом почалися закриті переговори двох лідерів.

Трамп назвав успішними переговори із Зеленським перед зустріччю з європейськими лідерами.

У нас із Зеленським була чудова розмова, 
– сказав Трамп.

Він додав, що, можливо, далі буде спроба тристоронньої зустрічі у форматі Трамп-Зеленський-Путін.

Невдовзі Зеленський також відзначив, що їхня розмова з Трампом була гарною.

Ми щойно мали гарну розмову з Трампом. Можливо, найкращу за весь час. Або ж найкраща ще попереду, 
– зауважив Зеленський.