Члена швейцарської делегації при ОБСЄ відсторонили від обов'язків. Відкликали на тлі обвинувачень у потенційній передачі інформації Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на швейцарський суспільний мовник SRF.

Що відомо про полковника Швейцарії, який міг передавати інформацію Росії?

Мовник наголошує, що в центрі уваги цієї справи – впливовий співробітник міністерства оборони. Полковник, який працював у відомстві понад 20 років, останнім часом на важливих іноземних посадах.

До середини 2024 року він працював у Відні зі швейцарською делегацією ОБСЄ. Однак понад пів року тому повернувся до Швейцарії.

За даними кількох джерел, полковника перевели через те, що він міг передавати інформацію росіянам влітку 2024 року.

За запитом журналістів Міноборони підтвердило, що "знає про звинувачення, які призвели до відкликання зазначеного співробітника до Швейцарії наприкінці 2024 року".

У професійних колах лунали критичні зауваження щодо цього дисциплінарного переведення. Зокрема, дехто заявляв, що воно є "непропорційним", бо нібито йдеться "лише про один інцидент". Полковник начебто передав російській делегації документ, який через кілька годин поширили у системі ОБСЄ.

Однак розслідування журналістів показало, що справа не лише розглядається у Міноборони, але й зацікавила також спецслужби Швейцарії.

Крім того, розслідування проводять військові кримінальні органи. Журналісти зауважили, що останні "вступають у гру", наприклад, коли військовослужбовців підозрюють у злочині.

Сам полковник на запит журналістів відповів, що "не має повноважень" коментувати службові питання.

До слова, у липні 2024 року Росія призупинила участь у Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі.