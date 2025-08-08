Члена швейцарской делегации при ОБСЕ отстранили от обязанностей. Отозвали на фоне обвинений в потенциальной передаче информации России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на швейцарский общественный вещатель SRF.

Что известно о полковнике Швейцарии, который мог передавать информацию России?

Вещатель отмечает, что в центре внимания этого дела – влиятельный сотрудник министерства обороны. Полковник, который работал в ведомстве более 20 лет, последнее время на важных иностранных должностях.

До середины 2024 года он работал в Вене со швейцарской делегацией ОБСЕ. Однако более полугода назад вернулся в Швейцарию.

По данным нескольких источников, полковника перевели из-за того, что он мог передавать информацию россиянам летом 2024 года.

По запросу журналистов Минобороны подтвердило, что "знает об обвинениях, которые привели к отзыву указанного сотрудника в Швейцарию в конце 2024 года".

В профессиональных кругах звучали критические замечания относительно этого дисциплинарного перевода. В частности, некоторые заявляли, что он является "непропорциональным", потому что якобы речь идет "только об одном инциденте". Полковник якобы передал российской делегации документ, который через несколько часов распространили в системе ОБСЕ.

Однако расследование журналистов показало, что дело не только рассматривается в Минобороны, но и заинтересовало также спецслужбы Швейцарии.

Кроме того, расследование проводят военные уголовные органы. Журналисты заметили, что последние "вступают в игру", например, когда военнослужащих подозревают в преступлении.

Сам полковник на запрос журналистов ответил, что "не имеет полномочий" комментировать служебные вопросы.

К слову, в июле 2024 года Россия приостановила участие в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.