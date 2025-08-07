Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN и Министерство юстиции США.

Какие данные военный США хотел передать России?

Федеральные прокуроры США утверждают, что 22-летний действующий военнослужащий Тейлор Адам Ли, дислоцированным в Форт-Блисси и имеющим очень высокий уровень допуска к секретной информации, предложил помощь России и в июне прислал через Интернет техническую информацию о танке M1A2 Abrams.

По словам прокуроров, Ли заявил в Интернете, что "США недовольны мной за то, что я пытаюсь разоблачить их слабые места", и добавил: "На данный момент я даже готов добровольно помогать России любым способом".

В июле он пытался передать сведения об уязвимых местах американских танков лицу, которое считал российским шпионом. В конце месяца Ли доставил то, что выглядело как часть танкового оборудования, на склад в Эль-Пасо, штат Техас, а затем прислал шпиону сообщение с текстом: "Миссия выполнена".

Помимо нарушения Закона о шпионаже, Ли также обвиняют в попытке экспортировать контролируемые технические данные без лицензии, что является нарушением Закона о контроле за экспортом оружия. Правительство требует задержать его без права на освобождение под залог.

По данным Минюста США, Ли впервые появился в федеральном суде в среду, 6 августа, и пока неизвестно, нанял ли он адвоката.

Как инцидент прокомментировали в армии США?

Как сообщил заместитель директора отдела контрразведки ФБР Роман Рожавский, военный пытался передать данные в обмен на российское гражданство.

Сегодняшний арест является предупреждением для всех, кто думает предать США, особенно для военнослужащих, которые присягали защищать нашу родину,

– подчеркнул Рожавский.

В свою очередь бригадный генерал Шон Ф. Стинчон, который возглавляет контрразведку армии США, назвал арест "тревожным напоминанием о серьезной угрозе", стоящей перед армией США.

"Благодаря упорному труду специальных агентов Контрразведки армии США и наших партнеров из ФБР, солдаты, которые нарушают свою присягу и становятся внутренней угрозой, будут обязательно задержаны и привлечены к ответственности, а мы продолжим защищать персонал армии и охранять оборудование", – добавил он.