Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN та Міністерство юстиції США.

Які дані військовий США хотів передати Росії?

Федеральні прокурори США стверджують, що 22-річний діючий військовослужбовець Тейлор Адам Лі, дислокованим у Форт-Бліссі і має дуже високий рівень допуску до секретної інформації, запропонував допомогу Росії і в червні надіслав через Інтернет технічну інформацію про танк M1A2 Abrams.

За словами прокурорів, Лі заявив в Інтернеті, що "США незадоволені мною за те, що я намагаюся викрити їхні слабкі місця", і додав: "На даний момент я навіть готовий добровільно допомагати Росії в будь-який спосіб".

У липні він намагався передати відомості про вразливі місця американських танків особі, яку вважав російським шпигуном. Наприкінці місяця Лі доставив те, що виглядало як частина танкового обладнання, до складу в Ель-Пасо, штат Техас, а згодом надіслав шпигуну повідомлення з текстом: "Місія виконана".

Крім порушення Закону про шпигунство, Лі також звинувачують у спробі експортувати контрольовані технічні дані без ліцензії, що є порушенням Закону про контроль за експортом зброї. Уряд вимагає затримати його без права на звільнення під заставу.

За даними Мін’юсту США, Лі вперше з'явився у федеральному суді в середу, 6 серпня, і поки що невідомо, чи найняв він адвоката.

Як інцидент прокоментували в армії США?

Як повідомив заступник директора відділу контррозвідки ФБР Роман Рожавський, військовий намагався передати дані в обмін на російське громадянство.

Сьогоднішній арешт є попередженням для всіх, хто думає зрадити США, особливо для військовослужбовців, які присягали захищати нашу батьківщину,

– наголосив Рожавський.

Своєю чергою бригадний генерал Шон Ф. Стінчон, який очолює контррозвідку армії США, назвав арешт "тривожним нагадуванням про серйозну загрозу", що стоїть перед армією США.

"Завдяки наполегливій праці спеціальних агентів Контррозвідки армії США та наших партнерів з ФБР, солдати, які порушують свою присягу і стають внутрішньою загрозою, будуть обов'язково затримані і притягнуті до відповідальності, а ми продовжимо захищати персонал армії і охороняти обладнання", – додав він.