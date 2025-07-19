Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про новий пакет допомоги від Австралії?

У суботу, 19 липня, уряд Австралії повідомив про передачу Україні танків M1A1 Abrams у межах нового пакету військової допомоги на суму 245 мільйонів австралійських доларів (близько 160 мільйонів доларів США).

За словами міністра оборони Австралії Річарда Марлса, Україна вже отримала більшу частину з обіцяних 49 танків Abrams. Він додав, що решта буде доставлена в найближчі місяці.

Танки M1A1 Abrams зроблять значний внесок у боротьбу України, що триває проти незаконного та аморального вторгнення Росії,

– заявив Марлс.

В уряді країни зазначили, що ці танки є частиною загальної допомоги в 1,5 мільярда австралійських доларів (980 мільйонів доларів США), які Австралія надала Україні на тлі повномасштабної війни з Росією.

Крім того, Австралія запровадила заборону на експорт до Росії глинозему та алюмінієвої руди, включно з бокситами, а також наклала санкції на близько тисячу російських громадян та організацій.