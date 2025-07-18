Про це повідомило агентству Bloomberg джерело, знайоме з цим питанням, інформує 24 Канал. Джерело застерігає, що рішення ще не ухвалено.

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Що відомо про ймовірні наміри Лондона?

Обговорення щодо приєднання до цієї пропозиції перебувають на ранній стадії між Британією, США та іншими європейськими країнами.

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"Ми працюємо з союзниками над наданням сил і засобів", а також над "підтримкою, яка стоїть за цим, щоб переконатися, що будь-які сили і засоби будуть ефективними в Україні",

– сказав Стармер журналістам під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Його запитали, чи приєднається Британія до плану Дональда Трампа відправити Patriot в Україну, продаючи їх європейським союзникам.